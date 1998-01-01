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15 сентября
«Аэрофлот» отменил ковид-тесты для детей до 12 лет на рейсах в Хорватию
В октябре российский национальный перевозчик продолжит полеты в Дубровник, Пулу и Сплит
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила требование о предоставлении ПЦР-тестов на коронавирус при перелетах в Хорватию для детей в возрасте до 12 лет, - сообщили в Ассоциации туроператоров.
Несмотря на то, что Хорватия, как и другие страны ЕС, освободила путешественников до 12 лет от тестирования на COVID-19, «Аэрофлот» сохранял это условие на рейсах, вылетающих в Загреб, Пулу, Сплит и Дубровник. Подобные требования часто становились причиной отказов в посадке на рейс пассажиров с детьми, у которых не было справок о ПЦР-тестах, - отмечает АТОР.
Теперь на сайте «Аэрофлота» в графе «Рейсы в Хорватию» значится, что дети в возрасте до 12 лет (не включительно), путешествующие в сопровождении родителей/опекунов, освобождаются от обязанности представления отрицательного результата теста или самоизоляции, если родители/опекуны имеют отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 72 часов) или экспресс-теста на антиген (не старше 48 часов).
Как сообщил глава российского представительства по туризму Хорватии г-н Райко Ружичка, отмена требования о ПЦР-тестах для детей, пусть и в конце сезона, станет аргументом для семейных путешественников выбрать Хорватию для поездки на бархатный период.
По его словам, несмотря на пандемию и квотируемую перевозку, российский турпоток в Хорватию, которая открылась для россиян с 1 апреля 2021 года, уже достиг 70% от уровня 2019 года.
Г-н Ружичка выразил надежду, что в 2022 году объемы перевозки в Хорватию, как минимум, не уменьшатся. Более того, в Хорватии ждут, что на направление выйдут и другие перевозчики. В том числе, есть вероятность, что города России снова появятся в маршрутной сети Croatia Airlines. Решение об этом может быть принято до конца 2021 года.
Райко Ружичка также напомнил, что авиакомпания AZUR air, являющаяся стратегическим партнером туроператоров ANEX Tour и «Интурист», назначена для выполнения регулярных рейсов в Хорватию из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. Из указанных городов вылета AZUR air может выполнять 2 рейса в неделю в Дубровник и Сплит. «Мы очень ждем, что в летнем сезоне-2022 прямые перелеты в Хорватию будут не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из регионов России. Работа над запуском региональных полетных программ ведется», – подчеркнул он.
Отметим также, что «Аэрофлот» в октябре продолжит полеты в Дубровник, Пулу и Сплит, следует из расписания на сайте перевозчика.
По сравнению с летними месяцами и сентябрем количество рейсов при этом сократится. Если сейчас самолеты в Дубровник из Москвы отправляются ежедневно, то в октябре, судя по расписанию, только дважды – по пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 12,8 тыс. руб. в одну сторону.
Реже будут отправляться самолеты и в Пулу – раз в неделю по воскресеньям.. В Сплит можно будет улететь по четвергам и субботам. Наконец в Загреб остаются рейсы в понедельник, четверг и субботу.
/TOURBUS.RU
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