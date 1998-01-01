Выставка «Отдых Leisure 2021» подвела итоги

Осенний туристический форум, в котором участвовали 450 компаний, посетили около шести тысяч специалистов туриндустрии

Перезапуск и развитие мирового и внутреннего туризма, цифровизация сервисов отрасли, формирование отложенного спроса и конкуренция, брендинг регионов и маркетинг территорий, новые маршруты и точки притяжения туристов, изменения в законодательстве и клиентоориентированность в эпоху пандемии - эти и другие актуальные тренды туристической отрасли стали ключевыми темами Международного форума-выставки«Отдых Leisure 2021», который прошел в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 7 по 9 сентября под девизом We Will Rock Tourism.

Как сообщили нам организаторы форума, общее количество участников «Отдых Leisure 2021» превысило 450 компаний. Свой турпродукт представили национальные и региональные туристические офисы зарубежных стран и субъектов РФ, туроператоры и принимающие компании, отели и курорты, авиаперевозчики и транспортные компании, учреждения санаторно-курортного комплекса и туристические объекты.

По предварительным данным, выставку посетило около шести тыс. специалистов и более трех тыс. человек следили за событиями выставки в онлайн.

Со своими стендами на «Отдых Leisure 2021» выступила 23 зарубежных страны: Азербайджан, Болгария, Беларусь, Испания, Египет, Иран, Кипр, Куба, Китай, Италия, Таиланд, Тунис, Шри-Ланка, Молдова, Индия, Германия, Литва, Япония, Перу, Венесуэла, Иордания, Бразилия, туристический потенциал России продемонстрировал 41 субъект РФ.

Одним из хедлайнеров выставки, ожидаемо, стал Египет, в связи с открытием границ и возобновлением авиасообщения Россия-Египет. Самый большой по площади, стенд Египта вызвал огромный интерес профессиональной аудитории.

«Отдых Leisure 2021» был отмечен официальными визитами — форум посетил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани и председатель Совета по развитию туризма Египта Ахмед Юсеф, первый заместитель министра туризма Кубы Мариа дель Кармен Орйана, главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

В рамках деловой программы ОТДЫХ Leisure состоялось более 30 мероприятий, участие в которых приняло свыше 160 спикеров.

Ключевым событием первого рабочего дня «Отдых Leisure 2021» стала стратегическая сессия «Show must go on: Будущее туризма: тенденции в сфере путешествий», в ходе которой российские и международные эксперты поговорили о том, как международный туристический сектор преодолевает последствия пандемии, и какие действия предпринимают регулятор и лидеры рынка.

Развитие туристских маршрутов в СЗФО и межрегиональное сотрудничество обсудили на стратегической сессии «Серебряное ожерелье России».

В первый день работы форума состоялось подписание межрегионального соглашения о сотрудничестве в сфере туризма в рамках реализации проекта создания федеральной автомобильной трассы М-12. Участниками соглашения стали пять регионов: Москва, Татарстан, Владимирская область, Нижегородская область и Чувашия.

Второй рабочий день «Отдых Leisure 2021» оказался не менее насыщенным мероприятиями программы. Так, в ходе открытого диалога «Конкуренция в туризме. Противодействие недобросовестным практикам» представители ФАС, Ростуризма, Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Ассоциации «Мир без границ» обсудили будущее регулирование цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых мероприятий, практику распределения субсидий и ситуацию вокруг агрегаторов на отельном рынке.

Приоритетные направления развития детского туризма рассмотрели на сессии «Развитие детского туризма: новые векторы».

Практику возврата средств за несостоявшиеся из-за пандемии туры юристы, правозащитники и турагентства обсудили на практической сессии «Туризм и право 2021–2022: что нужно знать».

О восстановлении туристических связей и взаимном наращивании турпотоков между РФ и Республикой Молдова представители туризма двух стран говорили в ходе открытого диалога «Travel&Wine. Молдова — Россия». А о том, какие туристические продукты и маршруты предлагает российскому рынку Азербайджан, рассказали в рамках открытого диалога «Туристические возможности Азербайджана и новые маршруты».

/TOURBUS.RU