Новости РСТ: Монополия на перевозку в Египет приводит к завышенным ценам Вслед за Ассоциацией туроператоров Союз туриндустрии также призвал к справдливому распределению квот на полеты на египетские курорты

Монополия, которая создалась из-за распределения квот на перевозку на курорты Египта, приводит к завышенным ценам и ущемляет интересы потребителей, заявила сегодня в интервью, которое публиует «Интерфакс», пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Она напомнила, что оперштаб правительства РФ разрешил с 21 сентября увеличить число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-аль-Шейх с 15 до 25 в неделю, а из регионов – с одного до трех. Вместо 41, как сейчас, с 21 сентября будет разрешено летать из 53 городов страны. «Ожидается, что на этой неделе Росавиация проведет совещание с туроператорами и авиакомпаниями и распределит между ними эти новые рейсы. Особый интерес представляет Москва. С начала авиасообщения с курортами Египта 9 августа и до сих пор выполнять полеты из столицы разрешено только «России», а из регионов – S7. Но «Россия» возит туристов только «Библио-Глобуса», и ситуация, когда направление открыто для всех, а работает с ним только один туроператор, не может не возмущать других участников рынка. Еще в конце июля Российский союз туриндустрии направил в правительство письмо о недопустимости такой монополии», — подчеркнула представитель РСТ. По ее словам, речь идет о нарушении норм федерального закона «О защите конкуренции». «Получается, что в исключительное положение ставится один игрок, а другие вынуждены довольствоваться тем, что останется. Монополия на египетском направлении негативно сказывается и на стоимости туров, ущемляя интересы, прежде всего, потребителей. По оценкам экспертов, из-за квотированной перевозки, перекосов в распределении и отсутствия чартеров, Египет, который всегда был самым дешевым зарубежным направлением, сейчас стоит минимум вдвое дороже», — подчеркнула Ирина Тюрина. Она добавила, что туроператоры надеются, что справедливость восторжествует, и при очередном распределении квот Росавиация исправит сложившийся на рынке перекос. Напомним, что вчера Ассоциация туроператоров России также заявила, что надеется на справедливое распределение между российскими авиакомпаниями квот на рейсы в Хургаду и Шарм-аль-Шейх «В настоящее время из-за ограничения конкуренции, из-за ограничения количества авиакомпаний, которые могут осуществлять рейсы, цены существенно выше, чем этого ждут потребители. Получается, что рейсы не заполняются полностью, и в расширении полетных программ в Египет не то чтобы нет смысла, но как-то он сильно девальвируется», — пояснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Как считает Майя Ломидзе, туроператорам нужно дождаться распределения квот: «Мы не теряем надежды на то, что здравый смысл возобладает, как и стремление к добросовестной конкуренции. Хотя опасения у туроператоров по поводу распределения квот есть, потому что мы понимаем мощности группы компаний «Аэрофлот», но надеемся, что решение в таком формате не будет принято». /TOURBUS.RU

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