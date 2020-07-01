Финляндия начинает выдавать визы

Согласно сообщению посольства страны в Москве, с 1 октября в России вновь начнут принимать документы и оформлять визы бизнес-путешественникам и тем, у кого истек срок действия многократной шенгенской визой, выданной на срок не менее двух лет.

Однако дипломаты сразу предупреждают: прежние ограничения на въезд в Страну Суоми сохраняются, а «выданная виза не является гарантией того, что въезд в Финляндию будет разрешен», - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Поэтому стоит напомнить, кто сейчас имеет право въехать в Финляндию из России. В настоящее время въезд разрешён, в основном, для членов финских семей, дипломатов и студентов, а также для владельцев финской недвижимости – при предъявлении соответствующих документов, конечно. Кроме того, теперь, после 1 октября, к ним добавятся и гости, следующие в Суоми с деловыми целями.

Однако не стоит забывать: туристические поездки туда пока невозможны, а железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено. Поэтому подавляющая часть обладателей просроченных мультивиз, выданных Финляндией на срок не менее двух лет, пока в эту страну попасть так и не сможет.

Желание начать выдачу виз тем, у кого их действие закончилось, вполне объяснимо как с экономической, так и с имиджевой сторон. Статистика известна: до пандемии Финляндия, благодаря очень лояльной позиции (к примеру, она не требовала справки о подтверждении доходов) занимала первое место по числу выдаваемых в России шенгенских виз.

А для жителей Северо-Запада являлась и одной из самых популярных стран для краткосрочных выездов: многие ездили туда по нескольку раз в месяц на шопинг. К примеру, в 2019 году представительства Финляндии в РФ выдали в общей сложности 790 тыс. шенгенских виз, а граждане РФ совершили в страну Суоми 3,7 млн поездок.

Однако в настоящее время количество визитов в Финляндию ежемесячно не превышает нескольких десятков тысяч: как правило, это поездки, никак не связанные с туризмом.

Поскольку количество просроченных шенгенских виз, выданных представительствами Финляндии в России, составляет около полумиллиона, несложно подсчитать и экономический эффект. Каждая из них стоит 35 евро, а за оформление визовый центр берет еще более десяти. Умножив на 500 тыс., можно подсчитать потенциальный доход.

Но и аргумент в виде того, что возможность приема документов позволит избежать поступления большого числа заявлений при вероятном изменении ограничений по передвижению через границу, тоже имеет место.

«Пока никаких явных оснований для того, чтобы режим пропуска через границу с Финляндией для рядовых туристов изменился, нет,. – считает глава петербургской компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. – Как в самой Финляндии, так и в России сохраняется довольно сложная эпидемическая ситуация, которая не дает возможности открывать границы. И в настоящее время о том, чтобы «перезапустить» былой массовый туризм между странами, речи даже не идет».

/TOURBUS.RU