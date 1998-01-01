Авиаотрасль постепенно «выздоравливает»

Начало обзора - в нашем выпуске в минувшую пятницу.

...К сожалению, общий рост пассажиропотока и его значительное увеличение на ряде внутренних маршрутов пока не слишком коррелируются с прогрессом туризма в целом. Как подсчитала Аналитическая служба АТОР, в первой половине летнего сезона этого года по массовым направлениям рейсов выполнялось в пять раз меньше, чем за тот же период 2019 года, а стоимость билетов на них остается высокой.

Увы, но из более чем 50 «открытых» зарубежных направлений большая часть для туристов фактически закрыта, а чартеры, в основном, летают только в Турцию. Но даже на этом направлении полеты в настоящее время могут осуществляться только из 30 регионов РФ, тогда как в 2019 году их было около 50.

Так, на большинстве «туристических» зарубежных направлений пока «тишина» (Юго-Восточная Азия, в частности, закрыта), а на ряде других (в Египет, Доминикану и пр.) перевозка ограничена.

В этой связи аэропорт Шереметьево, к примеру, не рассчитывает в 2021 году открывать терминал E: как заявил первый заместитель гендиректора предприятия Андрей Никулин, «перевозки возобновляются и «международка» полетела, но многое зависит от обоюдного признания вакцин в мире». «При отсутствии туристической регулярной и чартерной перевозки по популярным направлениям достигнуть показателей 2019 года в 2021-м не получится», – уверен и вице0президент АТОР Дмитрий Горин.

Что касается выхода на рынок новых (в т. ч. зарубежных) перевозчиков, то скорее можно говорить только о возращении авиакомпаний и былых планов. Так, с 14 августа 2021 года Wizz Air возобновила рейсы между Будапештом и Петербургом, с которых еще в 2017-м и начинала. В начале прошлого года генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади заявлял о намерении расширить географию полетов лоукостера на Словакию, Румынию, Литву и Болгарию, а также сделать «Пулково» одним из своих базовых аэропортов, разместив в нем, по крайней мере, 1–2 лайнера.

С той же даты возобновила полеты в Москву и Gulf Air: рейсы между Бахрейном и Москвой выполняются дважды в неделю из Домодедово.

Да и планы российской авиации на обновление парка воздушных судов амбициозны. Так, в период до 2030 года государство планирует заказать не менее 300 легких 9-местных многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал» (они пойдут на замену Ан-2), а в рамках МАКС подписаны соглашения о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 и Ил-114-300. В частности, предприятия «Ростеха» подписали соглашения на поставку 58 SSJ100 и 19 Ил-114-300, а перспективный МС-21 (на фото) тоже начнет летать с ближайшие годы.

Не стоит забывать и о том, что в России скоро появятся и новые перевозчики. В частности, новая объединенная дальневосточная авиакомпания «Аврора» уже приступила к выполнению полетов по разным маршрутам, а в 2022 году на крыло может стать и новый лоукостер – его создание в планах компании S7.

Как показывает практика, как российская, так и мировая авиации вполне способны противостоять распространению ковида. А жесткие противоэпидемические меры, применяемые в аэропортах и на лайнерах (ношение масок и перчаток, систематическая обработка обеззараживающими средствами и проч.) обеспечивают эффективную защиту как персонала, так и пассажиров.

Особых перемен здесь не предвидится, поскольку продвигаемый IATA Travel pass по-прежнему является необязательным и используется лишь по инициативе отдельных авиаперевозчиков.

/TOURBUS.RU