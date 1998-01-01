Новости Ассоциация туроператоров: К полетам из Москвы в Египет по новым квотам нужно допустить не только группу «Аэрофлот» Туроператоры надеются на более справедливое решение Росавиации при распределении новых рейсов, начинающихся 21 сентября

Как мы сообщали вчера, Оперштаб правительства РФ принял решение с 21 сентября увеличить число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 15 до 25 в неделю, а из регионов, которых разрешены международные рейсы — с одного до трех. Сейчас рейсы в Египет можно выполнять из 41 города. Ассоциация туроператоров России надеется на справедливое распределение между российскими авиакомпаниями квот на рейсы в Хургаду и Шарм-аль-Шейх, заявила в интервью, которое опубликовал «Интерфакс», исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Она напомнила, что две недели назад АТОР обращался в Росавиацию с просьбой, чтобы допуски на Египет дали всем авиакомпаниям, которые запрашивали разрешение. «В настоящее время из-за ограничения конкуренции, из-за ограничения количества авиакомпаний, которые могут осуществлять рейсы, цены существенно выше, чем этого ждут потребители. Получается, что рейсы не заполняются полностью, и в расширении полетных программ в Египет не то чтобы нет смысла, но как-то он сильно девальвируется», — пояснила г-жа Ломидзе. Как считает Майя Ломидзе, туроператорам нужно дождаться распределения квот: «Мы не теряем надежды на то, что здравый смысл возобладает, как и стремление к добросовестной конкуренции. Хотя опасения у туроператоров по поводу распределения квот есть, потому что мы понимаем мощности группы компаний «Аэрофлот», но надеемся, что решение в таком формате не будет принято», — подчеркнула представитель АТОР. По ее словам, если все квоты на рейсы из столицы снова отдадут авиакомпании «Россия», ценовая ситуация на рынке не изменится. «Это в определенной степени ударит по всему египетскому направлению. Если квоты отдадут разным авиакомпаниям, то это создаст определенную конкуренцию и диверсификацию продукта в разных регионах и, соответственно, приведет к снижению цен», — добавила майя Ломидзе. По подсчетам, которые сегодня публикует АТОР, если посчитать общее количество рейсов на курорты Египта из Москвы (сто рейсов в неделю на взаимной основе) и 53 городов России (636 рейсов в неделю на взаимной основе), то в совокупности это будет 736 регулярных рейсов в неделю. Конечно, весь этот максимальный объем перевозки, разрешенный по квоте Оперштаба, реализован не будет, говорят эксперты АТОР. Столько перевозки рынку, и в первую очередь регионам, где низкий платежеспособный спрос, не нужно. По мнению источников АТОР, с большей долей вероятности вся российская квота (на вылеты из Москвы 50 рейсов в неделю) по курортным египетским направлениям будет выбрана. Среди претендентов на новые добавленные рейсы фигурируют авиакомпании, которые уже получили разрешения на соответствующие маршруты. Это авиакомпании «Россия» (туристическая перевозка в пользу туроператора «Библио-Глобус»), «Аэрофлот» и S7. Опрошенные эксперты туротрасли единодушны во мнении, что пришло время распределить «столичные» квоты и в пользу других перевозчиков, которые сотрудничают с крупными туроператорами. С египетской стороны из Москвы на курорты Красного моря сейчас летают EgyptAir (блоки мест берут туроператоры TUI Россия, ANEX Tour и «Интурист») и Air Cairo (туристическая перевозка в пользу туроператора Coral Travel). Как считают источники АТОР, выполнять из Москвы 50 рейсов в неделю египетские авиакомпании не смогут: вряд ли у них хватит на это провозных мощностей. Таким образом, из Москвы может выполняться до 80-85 рейсов в неделю на взаимной основе (около 25 тыс. туристов в неделю). По мнению источников АТОР в первую очередь авиакомпании будут запрашивать разрешения на вылеты из Москвы и крупных городов-миллионников – Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Ростова-на-Дону и др. При этом не все рейсы по расширенной квоте полетят сразу с 21 сентября: скорее всего, эти перелеты появятся в расписании уже в октябре. По оценке АТОР, благодаря увеличению количества регулярных рейсов стоимость туров в Египет может несколько снизиться, но только в тех городах, где на маршруты выйдут новые перевозчики и туроператоры. К снижению цен приведет конкуренция между ними. Как подчеркивают в АТОР, стоимость туров будет гарантированно снижаться только после того, как будут запущены чартеры. /TOURBUS.RU

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