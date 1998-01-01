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14 сентября
TUI начал первую программу экскурсионных чартеров Москва - Казань

Всего «TUI Россия» планирует в сентябре-начале октября отправить в Казань в рамках пилотной чартерной программы около тысячи туристов


 

Вчера в столице Татарстана приземлился первый рейс чартерной программы туроператора «TUI Россия», - рассказали нам в пресс-службе оператора. В ее рамках авиакомпания "Ямал" выполнит из московского аэропорта Домодедово на самолете Airbus A320 шесть рейсов. Вылеты, помимо 13 сентября, запланированы 17, 21, 25 и 29 сентября, а также 3 октября. Продолжительность туров составляет 5 или 9 дней, стоимость начинается от 13,9 тыс. рублей на человека.

Напомним, что «TUI Россия» при поддержке Ростуризма с 2020 года начал запускать чартерные программы в регионы России, куда прежде не было массового потока туристов — в Бурятию, на остров Сахалин, в Мурманскую, Тюменскую области и др.

 

По авиационной традиции, лайнер после посадки прошел через водную арку, а на выходе с трапа всех туристов угощали национальным блюдом чак-чак.

Как сообщили порталу в пресс-службе туроператора, загрузка первого рейса составила 100%, на нем в Казань прилетели 180 туристов.

 

Всего туроператор «TUI Россия» планирует привести в Казань около тысячи туристов в рамках пилотной чартерной программы, сообщилвчера заместитель гендиректора туроператора Александр Сирченко. "При этом есть потенциал для дальнейшего роста турпотока, создания новых маршрутов, в том числе и межрегиональных", — добавил он.

 

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что власти республики рассчитывают на продолжение чартерной программы: "Мы говорили с туроператорами, что если увидим результат, то я думаю, что в октябре, который является одним из туристических месяцев для Татарстана, программа будет продолжена".

 

Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, сообщила, что задача ведомства заключается в том, чтобы сделать из Татарстана популярное направление для отдыха и путешествий.

"Сейчас Казань ассоциируется либо с короткой поездкой, либо с бизнес-туризмом. За счет чартерной программы мы хотим открыть город и республику в целом как направление для отдыха и путешествий. В Татарстане есть возможность для любого вида отдыха", — сказала г-жа Догузова.

/TOURBUS.RU

 


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