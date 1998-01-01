Новости Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Словакией и Кенией В то время как Испания и Словакия пока что закрыты для туристов, в Кению уже в ближайшее время могут отправиться туристические авиарейсы

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией. Соответствующее сообщение вчера было опубликовано в официальном телеграм-канале правительства РФ. В свою очередь в Оперативном штабе сообщили, что возобновляемое с 21 сентября авиасообщение с Ираком, Испанией и Кенией будет осуществляться из Москвы, в Словакию самолеты будут летать из российской столицы и Санкт-Петербурга. Там уточнили, что самолеты в Испанию по маршрутам Москва — Мадрид и Москва — Барселона будут летать с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Москва — Малага и Москва — Аликанте с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте. В оперштабе добавили, что авиасообщение с Кенией по маршруту Москва — Найроби будет осуществляться с частотой 2 рейса в неделю. "В Словакию по маршруту Москва — Братислава с частотой 4 рейса в неделю и Санкт-Петербург — Братислава с частотой 2 рейса в неделю", — сообщил также Оперштаб. Между тем напомним, что граждане РФ пока не могут посещать Испанию и Словакию с туристическими целями, несмотря на возобновление регулярного авиасообщения. Как отметил в интервью «Интерфаксу» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, «Возобновление авиасообщения с Испанией позволит гражданам этой страны получать российскую визу, грузопассажирские рейсы перейдут в статус регулярных рейсов по квотам, которые определит оперштаб правительства РФ. Но с туристическими целями по состоянию на 14 сентября въезд запрещен - посетить Испанию можно с целью учебы, работы, обладателям ВНЖ, гражданства и с целью лечения». Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с Испанией в марте прошлого года. В мае 2021 года визовый центр Испании в Москве возобновил прием заявлений от россиян, у которых уже были визы в страну сроком действия не меньше года. Сейчас Испания принимает туристов из всех стран, которые привились препаратами, признанными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также власти страны активно лоббируют принятие российской вакцины «Спутник V» для въезда в ЕС, однако пока препарат не одобрен.

В отличие от Испании и Словакиии, Кения открыта для россиян - для въезда в эту восточноафриканскую страну потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем 96 часов до прибытия . Также необходимо заранее заполнить онлайн-форму и получить за $50 электронную визу. Как комментирует сегодня АТОР, «Будет ли поставлена прямая перевозка из России в Кению - главная интрига. Пляжный отдых в Кении аналогичен таковому в cоседней Танзании, которая сейчас закрыта Оперштабом. До закрытия Танзания пользовалась хорошим спросом. С Кенией, впрочем, несколько иная история: пик спроса на Танзанию был тогда, когда не было открыто множество курортных направлений, а у Кении конкуренции сейчас все-таки больше (да и вместимость ее курортов меньше)” . Напомним также, что в конце августа на сайте Росавиации было опубликовано официальное письмо посольства Кении в Москве в адрес МИД РФ, в котором сообщается, что авиационные власти Кении дали согласие на выполнение чартерных рейсов из России и готовы выдавать на них специальные разрешения. По мнению экспертов, инициатива чартеров в Кению могла исходить от какого-либо крупного туроператора и его партнера по авиаперевозке. Отметим, что последний раз чартеры в Кению ставились компанией «Пегас Туристик» 10 лет назад. /TOURBUS.RU

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