Новости Emirates будет летать на берега Невы ежедневно Эксперты обсуждают перспективы для совместного туризма увеличения авиасообщения между Петербургом и Дубаем

На днях представители Комитета по развитию туризма Петербурга приняли участие в работе совместного заседания Российско-Эмиратского и Эмиратско-Российского деловых советов, состоявшегося в Москве, а в начале октября на берега Невы вновь начинает полеты авиакомпания Emirates. Эксперты уверены: поток гостей из стран Персидского залива может хотя бы отчасти восполнить отсутствие интуристов, сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Как известно, с 10 сентября количество регулярных рейсов из Петербурга в Дубаи увеличено до семи в неделю, с 8 октября Emirates намерена выполнять между городами четыре рейса в неделю, а с 22 октября - сделать полеты ежедневными. Как считают в Петербурге, возобновление рейсов из Дубая в город на Неве удовлетворит растущий интерес к путешествиям туристов стран Персидского залива, чьи запросы на международные туры увеличиваются по мере ослабления пандемии. По данным Росстата, по сравнению с 2018 годом, в 2019 году количество посещений регионов России туристами из ОАЭ выросло почти в 10 раз, а в период пандемии именно Дубай стал одним из первых направлений, с которым наша страна возобновила авиасообщение через Москву еще осенью 2020 года. «Туристы из стран Персидского залива всегда были желанными гостями в Петербурге: сегодня именно они могут стать катализатором рестарта въездного туризма в Северную столицу. – считает председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев. - В среднем арабские путешественники за границей тратят в 6 раз больше, чем другие международные туристы. В Петербург такие гости часто приезжают большими семьями, могут задерживаться надолго, активно посещают культурные достопримечательности, рестораны, дорогие магазины». Как считает генеральный директор туроператора «Звезды Путешествий» Олег Афрамеев, «возобновление регулярных рейсов с такой частотой с ведущей авиакомпанией мира, несомненно, является результатом большой работы властей Петербурга и федеральных органов власти по восстановлению международных поездок, а также прекрасным и долгожданным подарком для путешественников». «Полетная сеть Emirates одна из самых широких в мире, и фактически ею смогут воспользоваться для поездки к нам жители самых разных стран». – считает он. А официальный представитель РСТ в ОАЭ Марина Морозова полагает, что «открытие регулярных рейсов Emirates позволит не только нашим соотечественника совершать регулярные поездки в страны Ближнего Востока, но и стимулирует развитие турпотока со стороны этих стран в Северную столицу». По ее мнению, это платежеспособные люди, которые формируют высокомаржинальный турпоток, поскольку таким туристам необходим высокий уровень комфорта, а наличие прямых рейсов на направлении Дубай-Петербург вполне может их привлечь. /TOURBUS.RU

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