Зарина Догузова: Камчатке нужны новые маршруты и объекты инфраструктуры

Камчатке нужны новые маршруты и объекты инфраструктуры, - об этом заявила во время состоявшегося на днях визита на полуостров глава Ростуризма Зарина Догузова, - сообщает наш коррепондент. При этом она подчеркнула, что Ростуризм готов совместно с регионом разрабатывать новые туристические маршруты, включая посещение уникальных вулканов и природных точек притяжения Камчатки.

«Для диверсификации туристических потоков необходимо разрабатывать новые туристические маршруты с использованием автомобильного и морского транспорта, - считает она. - Это могут быть и популярные джип-туры, и морские экскурсии, включая круизы, и возможности для отдыха недалеко от Петропавловска-Камчатского».

Для того чтобы более детально познакомиться с ситуацией, глава Ростуризма провела рабочую встречу с представителями авиакомпании «Витязь-Аэро», осмотрела строящийся отель «Шале» и уже работающий гостиничный комплекс «Лагуна», а также встретилась с предпринимателями, получившим гранты Ростуризма на реализацию проектов.

При этом г-жа Догузова выразила надежду на скорейшее возобновление работы авиаперевозчика с соблюдением всех необходимых мер безопасности, поскольку «вертолетные экскурсии являются важной частью отдыха и путешествий по Камчатке». Вместе с тем она подчеркнула, что нужно параллельно развивать больше вариантов и возможностей для отдыха и без использования авиации.

Подводя итоги поездки на Камчатку, руководитель Федерального агентства по туризму отметила, что ключевым фокусом развития туризма на полуострове в ближайшее время должна стать инфраструктура. По ее мнению, первую «скрипку» здесь играет Петропавловск-Камчатский, с которым прибывающий турист сталкивается сразу же по прилету. По оценке Догузовой, впереди много работы. «Здесь очень не хватает комфортных точек притяжения туристов, в которых сосредоточена вся необходимая им инфраструктура», - подчеркнула она.

В частности, речь идет о Халактырском пляже, где свой проект реализует один из победителей грантового конкурса. Как считает глава Ростуризма, этот объект нуждаются в создании единого туристического мастер-плана, с помощью которого может быть определено правильное развитие этого места на годы вперед без вреда для природы и с возможностью проводить время на пляже круглый год.

По словам Зарины Догузовой, такой мастер-план для Халактырского пляжа должен быть создан уже в следующем году.

/TOURBUS.RU