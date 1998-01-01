Россия с 21 сентября увеличивает количество регулярных рейсов на курорты Египта, сообщили сегодня в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"Принято решение с 21 сентября увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствами: Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте; из пунктов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении.

«Это означает, что вскоре рынок ждет новое распределение Росавиацией разрешений на полеты в Египет», - прокомментировали это решение в АТОР.

Также принято решение о возобновлении с 21 сентября полетов в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Кроме того, на линии Санкт-Петербург – Будапешт число разрешенных регулярных перелетов увеличено с 2 до 4 в неделю.

Также расширена полетная программа в Казахстан по маршрутам: Москва – Нур-Султан – с 3 до 7 рейсов в неделю и Москва – Алма-Ата – с 2 до 7 рейсов в неделю, Москва – Караганда, Москва – Шымкент, Москва – Актау, Москва – Кустанай, Санкт-Петербург – Нур-Султан, Махачкала – Актау, Грозный – Актау, Калининград – Алма-Ата, Калининград – Нур-Султан, Новосибирск – Нур-Султан, Омск – Нур-Султан, Омск – Павлодар, Омск – Петропавловск с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Наконец, из аэропорта Сочи разрешено ставить по одному рейсу в Доху на еженедельной основе.