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Константин Развозов: «Израиль планируется открыться для россиян в октябре»

Cтали известны результаты первого визита нового министра туризма Израиля в Россию

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе Министерства туризма Израиля, на минувшей неделе в Москве с первым рабочим визитом побывал министр туризма Йоэль (Константин) Развозов. В рамках поездки глава ведомства провел встречи с главой Ростуризма Зариной Догузовой (на фото), ведущими российскими туроператорами, крупнейшими авиакомпаниями и Ассоциацией туроператоров России.

Министр туризма Израиля и глава Ростуризма обменялись опытом и договорились приложить максимальные усилия для скорейшего открытия авиасообщения между странами.

На встрече туроператорами и авиакомпаниями одной из главных тем обсуждения являлись возможные правила въезда россиян в Израиль.

«Существует конфликт интересов: являясь членом кабинета министров по борьбе с коронавирусом, я один из тех, кто принимает решение о введении ограничений. Одновременно с этим я должен думать о туризме и открытии границ, так как интересы экономики тоже крайне важны», - отметил г-н Развозов.

По словам министра, в условиях пандемии не существует 100 % гарантии, но Израиль планируется открыться для россиян в октябре - в месяце, ознаменованном тридцатилетием возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

«Наша задача – научиться жить параллельно с коронавирусом. Легче всего закрыть страну, но уже есть достаточно возможностей, чтобы контролировать ситуацию», - добавил министр.

Как сообщили нам в пресс-службе, по последним данным, коэффициент распространения вируса в Израиле меньше единицы, т.е. можно говорить, что пандемия идет на спад. Ожидается, что в скором времени страна станет «зеленой» с точки зрения эпидемиологической ситуации и путешествовать будет более безопасно.

С 19 сентября Израиль возобновит пилотную программу для туристов из некоторых «желтых» и «оранжевых» стран в формате организованных групп из 5-30 человек без ограничения на количество таких групп. Туристы должны будут иметь подтверждение второй вакцинации, признанной Минздравом Израиля, сделанной в течение последних 6 месяцев, либо справку о третьей вакцинации. Туристы также должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР теста за 72 часа до прибытия и пройти серологический анализ в аэропорту Бен-Гурион.

В данный момент идет поиск решения об участии россиян в этой программе. - отметили также в пресс-службе.

«Мы наблюдаем повышенный интерес к нашему направлению со стороны туристов и бизнеса. Например, к настоящему моменту мы получили заявки на 240 рейсов в Эйлат на ближайший сезон, который продлится с октября по 31 мая. Это уже рекордное количество рейсов, несмотря на то что до окончания сбора заявок остался месяц», - заключил министр.

/TOURBUS.RU