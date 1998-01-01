Новости С начала октября «Аэрофлот» начинает летать в Доминикану Спустя семь лет российский авиаперевозчик возобновляет рейсы в Пунта-Кану три раза в неделю

Авиакомпания "Аэрофлот" с начала октября возобновит рейсы из Москвы в Доминикану, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов в Пунта-Кану (Доминикана). Полеты по новому направлению в маршрутной сети авиакомпании начнутся 1 октября. Рейсы SU0156/SU0157 Москва — Пунта-Кана — Москва будут выполняться на самолете Airbus A350-900 три раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении. Вылет из Шереметьево"в 15:10, прилет в аэропорт Пунта-Кана в 19:55. Обратно рейс будет вылетать на следующий день в 14:50 и приземляется в Москве в 8:50 через день. Продолжительность полета составляет 11 часов 45 минут. Отметим, что "Аэрофлот" не выполнял полеты в Доминикану с 2014 года. По информации СМИ, для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронной анкеты, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке. Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. Тем, у кого есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса не позднее чем за три недели до поездки, а также тем, у кого есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Доминикану, не требуется проходить выборочное тестирование. Напомним, что Оперштаб разрешил возобновить регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа, а с 27 августа снял все ограничения на полеты в страну. При этом первый рейс а/к AZUR air из Москвы приземлился в аэропорту Ла-Романа 10 августа. Сейчас рейсы AZUR air из Москвы в Ла-Роману выполняются три раза в неделю, на них летят туристы туроператоров ANEX Tour и «Интурист». Еще один туроператор, работающий до пандемии на направлении – «Пегас Туристик» также сообщал, что планирует начать рейсы в вылеты в Пунта Кану и Саману в сентябре В то же время директор по маркетингу туроператора TEZ Tour Россия Елена Якимова сообщила, что в компании "готовы предложить своим клиентам туры в страну на базе регулярных рейсов, когда билеты на них появятся в свободной продаже. Ставить свою полетную программу на курорты Доминиканы пока не планируем". Ранее представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России и СНГ Галина Лысенко сообщала, что в стране возобновили около 90% всех объектов размещения. Все они соблюдают принятые протоколы безопасности, а некоторые еще дополняют их собственными мерами. Все сотрудники туристического сектора (отелей, аэропортов, ресторанов, транспортных компаний и т.д.) были вакцинированы. Вакцинацию местных жителей в Доминиканской Республике планируется завершить до конца 2021 года. /TOURBUS.RU



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