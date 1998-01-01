Туроператоры предупреждают, что Турция перестала признавать «Спутник Лайт»

В условиях неопределенности туристам, даже привитым однокомпонентной акциной, рекомендуется сдать перед вылетом в Турцию ПЦР-тест

Российским туристам, привитым однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", для въезда в Турцию придется предоставить результат ПЦР или экспресс-теста или справку о перенесенном коронавирусе, сообщает пресс-служба туроператора "Интурист".

"В рамках последнего решения по мерам борьбы с эпидемией COVID-19, при въезде в Турцию из Российской Федерации на всех пограничных пунктах (сухопутных, воздушных или морских) пассажиры, прибывающие в страну, должны предоставить один из следующих документов: сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Принимаются сертификаты двухкомпонентной вакцинации. "Спутник Лайт" исключен из списка вакцин. С момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда (на английском языке). Документ должен быть в распечатанном виде с сайта госуслуг на двух языках и обязательно с QR-кодом", — говорится в сообщении туркомпании.

В качестве альтернативы можно предъявить справку о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев или справку с результатом экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию (на английском языке), или справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на английском языке, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну.

Как рассказали в "Интуристе", обновленные правила въезда доведены до турагентств.

"Среди путешественников есть недовольство, потому что дополнительный анализы – это лишние траты, но отказываться от поездок никто не планирует", — заключили в компании.

Как напоминает АТОР, ранее в посольстве Турции в Москве сообщали о том, что для въезда в Турцию из РФ можно использовать сертификат любой из признанных вакцин. Эту же информацию «Интерфаксу» подтвердили в министерстве культуры и туризма Турции. Наконец, 30 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу еще раз подтвердил этот тезис в ходе совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым в Анталье.

По данным АТОР, ранее туристы с сертификатами вакцинации «Спутником Лайт» благополучно въезжали и отдыхали в Турции.

Также АТОР сообщает, что сейчас информация по данному вопросу на сайтах ведущих операторов противоречива. «Спутник Лайт» с одной дозой не принимается. К ней необходим ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию», – говорится в рассылке PEGAS Touristik розничным партнерам. А на сайте компании уточняется, что в списке разрешенных вакцин - только «Спутник V».

Информацию о том, что «Спутник Лайт» более не принимается Турцией, обнародовал и и «Интурист».

На сайте Coral Travel информация выглядит сейчас так: «А/к Royal Flight – все вакцины приемлемы, включая «Спутник Лайт», а/к Red Wings Airlines , NordWind и Pegas Fly – не принимает однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», необходим ПЦР тест... А/к Ural Airlines – вакцина «Спутник Лайт» принимается».

На сайте туроператора «Библио-Глобус» по-прежнему содержится информация о возможности въезда с однокомпонентной вакциной.

Наконец, на сайте посольства Турции формулировка такова: «не будет запрашиваться справка с отрицательным результатом ПЦР-теста у тех, кто предоставит выданные официальными властями Российской Федерации документы о вакцинации, проведенной не менее чем за 14 дней до въезда». То есть речи о том, что российские однокомпонентные вакцины не признаются, нет.

В АТОР запросили официальные разъяснения по сложившейся ситуации в посольстве Турции в Москве и ожидают ответа.

Однако пока сохраняется неопределенность в этом вопросе, вакцинированным «Спутником Лайт» туристам, которые ожидают вылета в Турцию в ближайшее время, АТОР рекомендует в любом случае сдать заранее ПЦР-тест во избежание проблем при посадке на борт в России и при прохождении границы в Турции.

/TOURBUS.RU