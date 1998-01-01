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13 сентября
Остров Свободы — без ограничений
В ходе прошедшего на берегах Невы воркшопа Autentica Cuba представители кубинской туриндустрии рассказали о готовности принимать как можно больше российских гостей
Первый с начала пандемиии «живой» воркшоп Autentica Cuba Провел в минувшую пятницу в Северной столице отел туризма посольтсва Республики Куба в России. В ходе мероприятия, соорганизатором которого по традиции выступил Медиахолдинг «Турбизнес», советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона подтвердил, что с 15 ноября страна намерены полностью «открыться» для российских туристов.
Выступая перед большой аудиторией представителей туристического бизнеса Петербурга, собравшейся в одном из залов отеля «Амбассадор», он подчеркнул, что вакцинация на Кубе идет высокими темпами, а наличие собственных препаратов позволяет увеличивать ее эффективность.
Как ожидается, к ноябрю этого года процент сделавших прививку кубинцев доведут до 90%. В связи с чем с 15 ноября будут отменены практически все ограничительные меры для туристов.
«С 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. – заявил он. – Кроме того, больше не будет тестов на антигены, да и требования о вакцинации предъявлять не станут. Хотя рекомендация о необходимости сделать прививку для собственного спокойствия сохранится».
При этом проверку здоровья станут предпринимать только в отношении тех гостей, у которых наблюдаются те или иные признаки заражения болезнью.
По его словам, с этой даты будут отменены и запреты о перемещении по острову, а также появятся дополнительные рейсы в Гавану. «В настоящее время возможность организации полетов в Гавану и другие города Кубы из России активно обсуждается. – сообщил он. – Скорее всего, решение будет принято в самом ближайшем будущем».
В этой связи он выразил большую надежду на рост турпотока и России и заверил, что гостей из РФ на Кубе очень ждут. Правда, ориентир в 200 тыс. туристов из нашей страны к концу 2021 года он назвал «чересчур оптимистичным». «Однако к этому надо стремиться», - заявил Хуан Карлос Эскалона.
Что касается петербургского воркшопа, он оказался весьма востребованным: кроме примерно десяти кубинских компаний и организаций, в нем приняли участие около сотни представителей турбизнеса города на Неве.
С кубинской стороны участниками воркшопа стали Министерство туризма Кубы, туроператоры Viajes Cuba и Cubatur, а также представители Gaviota Hotels, групп отелей Gran Caribe и Cubanacan, Islazul Hotels и Iberostar Hotels, Melia Hotels и Blue Diamond Resorts.
Мероприятие прошло с большим успехом: соскучившиеся по «живому» общению специалисты с той и другой стороны активно общались друг с другом и с интересом проводили переговоры, которые уже в ближайшем будущем могут перерасти в конкретные договоренности.
К примеру, директор по контрактам Blue Diamond Resorts Хорхе Росалес Тринчет заявил: «Мы хотим, чтобы русские туристы останавливались и в недорогих отелях StarFish, и в люксовых отелях Royalton». «У нас есть отличный туристический продукт для всех - и для семей, и для молодоженов, и для любителей дайвинга или гольфа». – подчеркнул он.
А директор по продажам гостиничной сети Cubanacan Виктория Камбиелла (в сеть входят 93 отеля по всей Кубе) заверила, что «российский рынок чрезвычайно важен, поскольку русские туристы наиболее интересны. В отличие от многих других иностранцев, они часто выбирают дополнительные экскурсии и разные активности».
то подтвердил и Хуан Карлос Эскалона: по его мнению, гости из России гораздо активнее других приобретают путешествия по острову и вовсе не склонны проводить отпуск только на лежаке у бара.
Стоит напомнить, что состоявшийся в Петербурге кубинский воркшоп является лишь частью большой программы по продвижению направления внутри России.
Так, в конце октября на Урале и в Западной Сибири состоятся аналогичные петербургскому мероприятия Autentica Cuba!, соорганизатором которых снова традиционно выступит Медиахолдинг «Турбизнес».
/TOURBUS.RU
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