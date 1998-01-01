Новости Авиаотрасль постепенно «выздоравливает» Мы публикуем первую часть аналитического обзора состояния отечественного авиарынка в условиях пандемии

Благодаря росту внутренних пассажирских авиаперевозок и «открытию» ряда зарубежных направлений, отрасль постепенно наращивает объемы. Однако в этом году достигнуть уровня 2019-го не удастся, а вернуть былые показатели отечественная авиация сможет не ранее следующего года, - сообщает наш специальный корреспондент. Оценки Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) полны пессимизма, поскольку 2020 год стал худшим для авиаотрасли за всю историю наблюдений с 1950 года. Так, в прошлом году авиакомпании мира обслужили 1,8 млрд пассажиров (на 60,2% меньше, чем в 2019-м), количество маршрутов, соединяющих аэропорты, сократилось на две трети, а доходы от пассажирских перевозок в отрасли упали на 69%. Если бы не господдержка… Что касается России, то, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), убытки российских пассажирских авиакомпаний в 2020 году составили почти 200 млрд рублей, а сокращение объемов достигло 46% – авиакомпании перевезли только 69,2 млн человек. Увы, но и в этом году ситуация сложная, т. к., по мнению вице-президента АТОР Дмитрия Горина, «доходность авиакомпаний не растет, поскольку большинство международных маршрутов все еще закрыто». Вместе с тем и информации о состоявшихся или возможных банкротствах в российской авиации нет: все значимые игроки рынка живы. Однако стоит заметить: если бы не существенная помощь со стороны государства, ситуация могла бы быть гораздо хуже. Не стоит забывать, что только в 2021 году субсидии на авиаперевозки из федерального бюджета составили 21,43 млрд рублей – это своего рода рекорд. «Это очень большие деньги – мы впервые имеем такую субсидию», - сказал по этому поводу министр транспорта РФ Виталий Савельев. Первые субсидии в этом году составили 7,7 млрд рублей и были направлены на перевозку пенсионеров, студентов, многодетных и инвалидов на Дальний Восток из европейской части России, а также в Крым и Калининград. Позднее правительство выделило еще 5 млрд рублей субсидий на перевозки жителей Дальнего Востока в Москву и Петербург, а затем еще 5,8 млрд выделили на осуществление межрегиональных рейсов в обход Москвы. Если добавить еще ряд программ (например, скидки для семейных пассажиров, а также субсидирование чартерных), отрасли можно только позавидовать. Например, 1,58 млрд рублей получила новая дальневосточная авиакомпания «Аврора» на выполнение рейсов по социальным маршрутам внутри Дальнего Востока (до конца года планируется перевезти 100 тыс. пассажиров), а 1,35 млрд пошло на субсидирование перелетов семей по туристическим внутрироссийским – здесь тоже обещают перевезти около 50 тыс. человек. В этом же ряду стоит и субсидирование внутренних чартеров: их организаторы могут получить до 50% возмещения расходов. Статистика констатирует: в первом полугодии 2021 года российские авиакомпании перевезли свыше 44 млн пассажиров – почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Несмотря на падение международных перевозок более чем на 30%, количество перевезенных на внутренних линиях пассажиров выросло вдвое (по сравнению с прошлым годом), превысив отметку в 38,2 млн человек. И объемы продолжают увеличиваться: в июле 2021 года российские перевозчики обслужили 12,5 млн пассажиров – почти в 2 раза больше, чем в июле 2020-го. А за январь-июль этого года перевезено уже 56,6 млн человек – это плюс 63,7% к аналогичному периоду прошлого года. О росте пассажиропотока свидетельствуют самые разные цифры. После возобновления авиасообщения с Турцией, к примеру, в эту страну только из Домодедово к началу августа отправились более 110 тыс. человек (на второй неделе июля – 31 тыс.). В Симферополе в июле впервые обслужили более 1,2 млн пассажиров за месяц – это на 40% больше показателей июля доковидного 2019-го. И к концу текущего года намерены выйти на уровень не менее 6 млн пассажиров, что станет рекордным показателем для Крыма. А на рейсах между Москвой и Геленджиком за 7 месяцев 2021-го обслужено около 422,5 тыс. пассажиров – на 257% больше, чем в прошлом году. Окончание аналитического обзора состояния авиарынка на фоне пандемии — в нашем следующем выпуске в понедельник. /TOURBUS.RU



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