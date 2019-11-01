Камбоджа откроется для вакцинированных туристов в ноябре

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, пример Таиланда, который поэтапно открывает для привитых от COVID-19 туристов свои курорты, стимулирует и другие страны региона идти по схожему пути. Так, министерство туризма Камбоджи объявило, что полностью вакцинированные туристы могут быть допущены в страну в ноябре 2021 года.

От туристов потребуют отрицательный тест на COVID-19 за 72 часа до поездки и еще один отрицательный тест по прибытии в международный аэропорт Пномпеня.

По информации АТОР, Камбоджа закрыла свои границы в апреле 2020 года и до начала 2021 года ей удавалось сдерживать распространение COVID-19. Однако в феврале страна столкнулась с серьезной волной коронавируса: была объявлена национальная двухмесячная изоляция, по окончании которой в июне стартовала массовая вакцинация.

Сейчас в стране фиксируется менее 3 тыс. новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Камбодже зарегистрировано более 95 тыс. заболевших ковидом.

На текущий момент Камбоджа по охвату вакцинации от коронавируса в регионе уступает только Сингапуру. В Камбодже привито более 70% из 16,5 млн человек, в то время как жители столичного Пномпеня уже полностью вакцинированы и проходят ревакцинацию. По оценке камбоджийских властей, к концу сентября иммунизация охватит 75% населения.

При этом Камбоджа пока не признала российские вакцины. А вакцинация в стране идет препаратами индийского производства.

Однако страны-соседи, включая Таиланд и Вьетнам, сертифицировали «Спутник V». По мнению экспертов АТОР, учитывая традиционно дружеские торгово-экономические связи с Россией и признание «Спутника V» пограничными странами, Камбоджа также одобрит и российские прививки.

Также Россия официально не восстановила авиасообщение с Камбоджей. Прямого авиасообщения между двумя странами нет с начала 90-х годов, когда «Аэрофлот» отменил свою программу из Москвы в Пномпень. До пандемии россияне добирались до Камбоджи со стыковками в Дохе, Дубае, Бангкоке и Стамбуле.

Эксперты авиаотрасли полагают, что потребности в прямой перевозке в Камбоджу нет: как отдельное туристическое направление эта страна ЮВА никогда не была массово востребована на российском рынке. В 90% случаев россияне посещали Камбоджу в рамках самостоятельных поездок, индивидуальных комбинированных туров по странам ЮВА или экскурсий, организованных с территории Таиланда. Тем не менее сюрпризы возможны, считают эксперты, приводя в пример запуск туристической перевозки в Венесуэлу.

У российских авиакомпаний сейчас есть допуски на прямые полеты в Камбоджу. Так, авиакомпания Nordwind в феврале 2021 года получила допуск на маршрут Москва – Пномпень.

/TOURBUS.RU