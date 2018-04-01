Министр туризма Израиля обсуждает в Москве начало индивидуального туризма из России

Предполагается, что наши туристы смогут посещать Израиль при условии вакцинации и сдачи ПЦР-теста

Министр туризма Израиля Константин Развозов в настоящий момент ведет в Москве переговоры с российскими коллегами из министерства здравоохранения и Ростуризма о заключении договора об индивидуальном туризме между Израилем и Россией, сообщает сегодня израильский портал Newsru.co.il.

Как пишет портал, «Если переговоры увенчаются успехом, Россия станет первой страной, вакцинированные граждане которой смогут посещать Израиль в качестве туристов-индивидуалов. В этом случае Россия также откроется для израильтян, не имеющих российского паспорта

Прилетающие в Израиль российские туристы должны будут сделать ПРЦ-тест в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться в карантине в течение 24 часов после прилета или до получения отрицательного результата».





Как стало известно редакции NEWSru.co.il, «основной темой переговоров является точная схема взаимного туризма в плане вакцинации. В частности, обсуждается, будет ли достаточно для въезда в Израиль двух доз вакцины».

Как напоминает также портал, «Российская вакцина "Спутник" не признается Всемирной организацией здравоохранения и, как следствие, не признается израильским минздравом. Тем не менее, в окружении министра Развозова подчеркивают, что уровень заболеваемости среди привитых против коронавируса россиян позволяет считать вакцинацию "Спутником" эффективной».

Ранее в представительстве министерства туризма Израля нам сообщили, что в повестве встреч г-на Развозова - «встречи на правительственном уровне, а также переговоры с туроператорами и авиакомпаниями. Среди тем обсуждения: принятые меры для защиты туристов от коронавируса, возможные правила въезда россиян в Израиль, возобновление авиасообщения и туризма в Израиль».

Как подчеркнули также в турофисе, «До марта 2020 г., когда границы Израиля были закрыты для туристов в связи с пандемией коронавируса, туристический поток из РФ занимал в Израиле 3 место после США и Франции. Страны связывали до 79 еженедельных рейсов из шести городов РФ - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Краснодара».

Напомним, что ранее Минтуризма Израиля сообщило, что с привитые от коронавируса туристы с 19 сентября смогут посетить Израиль в составе организованных тургрупп. Как пояснили в департаменте Министерства туризма Израиля страна откроется для организованных туристов, привитых лишь вакцинами, одобренными в Израиле и Евросоюзе.

/TOURBUS.