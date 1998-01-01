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Все ограничения на авиасообщение между Россией и Беларусью отменены

Также Россия и Белоруссия согласовали взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19

Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, говорится в сообщении Оперативного штаба .

"Оперштаб рассмотрел вопрос о снятии ограничения на авиасообщение с Белоруссией. По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией.

"Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объёме".

Накануне о предстоящем снятии всех коронавирусных ограничений на авиасообщение между Россией и Белоруссией сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако дату возобновления авиасообщения в полном объеме он не назвал.

"До того, как эти ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов, сейчас — 36. Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро", — отметил г-н Путин.

Напомним, что с 1 августа было расширено авиасообщение между Россией и Белоруссией, в частности увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе. Кроме того, число рейсов по маршруту Москва — Минск увеличилось с 10 до 20 рейсов в неделю, по направлениям Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.

Сейчас «Белавиа» выполняет еженедельно 10 рейсов в аэропорт «Домодедово» и 10 рейсов в аэропорт «Шереметьево». Белорусский нацперевозчик также летает из Минска в Сочи,Краснодар, Уфу, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и аэропорт «Жуковский».

Рейсы в Минск из Москвы и регионов выполняют также а/к «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», Utair, Nordwind и «Азимут».

Также сообщается, что Россия и Белоруссия согласовали взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19.

Отметим также, что с 11 августа туристам, прибывающим в Белоруссию с сертификатом о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, больше не требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, а также прохождение самоизоляции.

Курс вакцинации должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия на территорию Белоруссии. В сертификате должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата окончания курса вакцинации (на белорусском или русском или английском языках).

/TOURBUS.RU