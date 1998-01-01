Новости Ростуризм неожиданно завершил программу осеннего кешбэка Программа должна была завершиться 14 сентября, но бюджетные средства на ее выполнение закончились раньше

Текущее окно продаж туров по России с кешбэком завершилось раньше намеченного срока минувшей ночью, сообщила вчера поздно вечером пресс-служба Ростуризма. "Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются. Текущее окно продаж продлится до 1:00 мск 10 сентября, то есть завершится в ночь с четверга на пятницу", — говорится в сообщении. Транзакции, проведенные после этого времени, для выплаты компенсаций учитываться не будут. Чтобы избежать претензий от туристов по начислению возвратов, Ростуризм попросил участников программы с учетом часовых поясов заблокировать промостраницу с предложениями и остановить продажи. Напомним, что окно продаж четвертого этапа должно было закрыться 31 августа, но Ростуризм объявил о его продлении на две недели, до 15 сентября. Такое решение было принято, потому что из 6,7 млрд рублей, выделенных правительством на реализацию программы в 2021 году, осталось неизрасходованными 400 млн. По информации РСТ, причиной досрочного прекращения программы стала обратная ситуация – бюджетные средства исчерпаны. По данным ведомства, наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым. Россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и др. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару. "Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей", — говорится в сообщении ведомства. Напомним, что программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. Четвертый этап был запущен 16 июня, в его рамках туристы могли приобрести туры на период с 1 октября и до 24 декабря текущего года включительно. Как мы сообщали также вчера, аналитический центр НАФИ опросил 1600 человек в 53 регионах, чтобы узнать отношение россиян к этой мере поддержки внутреннего туризма. Как показал опрос, "каждый второй (54%) знает о программе туристического кешбэка, Каждый десятый (10%) турист стал рассматривать российские курорты как альтернативу заграничным или уже поехал в поездку по России. Большинство туристов (77%) выступают за продление программы кешбэка на пятый этап в следующем году". /TOURBUS.RU

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