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Азербайджан снова открыл двери для российских туристов

Cессия «Туристические возможности Азербайджана и развитие новых маршрутов» стала заметной частью завершившейся деловой программы выставки “Отдых-2021»

Важной частью деловой программы завершившегося форума "ОТДЫХ Leisure 2021" стал открытый диалог «Туристические возможности Азербайджана и развитие новых маршрутов», который собрал многочисленных представителей туротрасли и прессы. Основной фокус обсуждений был направлен на восстановление туристического потока Азербайджана после открытия границ с Россий, развитие новых туристических продуктов и перспективы делового туризма в стране.

Открывая сессию, советник Государственного агентства по туризму Азербайджана Кенан Гулузаде заметил, что участие Азербайджана в одной из ведущих туристических выставок России показывает важность российских туристов для республики: «Мы высоко оцениваем эффективность проведённых в рамках данного мероприятия встреч, и уверены, что достигнутые договорённости приведут к развитию взаимных туристических потоков».

В целом, на стенде Азербайджана (на фото) присутствовали 13 компаний, представляющих туристические офисы различных регионов, гостиничный сектор страны, принимающие компании, а также «Азербайджанские авиалинии».

«Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию в мире, Бюро по туризму Азербайджана фокусируется на создании экологичных туристических программ и маршрутов, - прокомментировал г-н Гулузаде. - В данный момент, это в полной мере отвечает принципам устойчивого развития и нашей собственной инициативе SAHMAN, разработанной для обеспечения максимальной безопасности путешествий по стране.

Азербайджан предлагает все вида отдыха: от роскошных спа-центров и идиллических пляжей до активного отдыха и развлечений. Так, у нас развит пеший туризм, наблюдение за птицами, кайтсерфинг, гольф и др.».

Безусловно, немаловажную роль в продвижении Азербайджана имеет налаживание авиасообщения. На данный момент количество еженедельных авиарейсов между Россией и Азербайджаном достигает более 30-и; среди основных перевозчиков - AZAL, Aeroflot, Ural Airlines, S7, Nordwind Airlines и другие авиакомпании.

Рейсы в Баку из России осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов.

Директор департамента по международным рынкам Бюро по туризму Азербайджана Севиндж Зейналлы также отмечает, что Азербайджан покоряет каждого туриста буквально с первой минуты пребывания в стране: «Города с богатейшей историей, живописные горные ландшафты и ласковое побережье Каспийского моря, яркая гастрономия и, конечно, гостеприимство и радушие жителей страны – всё это стало основой для развития аутентичных туристических продуктов для наших гостей».

Напомним, что соседняя страна открыла границы для путешественников из России 10 июня. Граждане и резиденты Российской Федерации могут прибыть в Азербайджан воздушным транспортом. Для въезда в Республику потребуется сертификат о прохождении полного курса вакцинации или о выздоровлении от COVID-19 и справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.

Пассажирам до 18 лет достаточно предъявить сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста.

/TOURBUS.RU