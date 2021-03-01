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09 сентября
Маршруты Серебряного ожерелья России оказались востребованы, как никогда
Эксперты обсудили межрегиональное туристическое сотрудничество в рамках сессии, прошедшей на выставке «Отдых-2021»
На площадке завершающейся в четверг выставки «ОТДЫХ Leisure» состоялась стратегическая сессия «Серебряное ожерелье России». Эксперты рынка, - представители туристических ведомств и учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Карелии, Новгородской и Архангельской областей обсудили развитие межрегионального сотрудничества.
По словам председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, пандемия повысила интерес к маршрутам Серебряного ожерелья России, включающих 11 регионов.
«За последнее время мы наблюдаем актуальность таких региональных поездок, поскольку сейчас формируется новая мобильность людей, развивается автотуризм. Людям нужны разные сценарии отдыха, - они едут на природу, в небольшие города, интересуются региональной кухней, достопримечательностями. Сегодня транспортная доступность Северо-Запада значительно улучшилась: запущены «Сапсаны», трасса М-12, идет развитие аэропорта Пулково и круизных линий. Все это дало разные возможности путешествовать по Северо-Западу России, – отметил г-н Корнеев.
– Так, в 2021 году Ленинградская область и Санкт-Петербург впервые совместно открыли туристический сезон, что стало новым инструментом в продвижении двух регионов».
Было отмечено, что сейчас формируется «конструктор путешествий», - разные сценарии туристских поездок по Северо-Западу России, по маршрутам Серебряного ожерелья. Туристы уже активно путешествуют в Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, - теперь настала очередь городов Русского Севера. Так, в общенациональный проект «Серебряное ожерелье» кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области включены Калининградская область, Архангельская, Вологодская, Новгородская Псковская, Мурманская, республика Карелия, Ненецкий автономный округ и республика Коми.
В 2012 году, когда был дан старт проекту, вокруг этого бренда сконцентрировать все маркетинговые ресурсы и инструменты, направленные на продвижение туристских возможностей регионов. Встал вопрос, связанный с транспортом и логистикой. И сегодня эти усилия дали нужный результат.
Начальник управления межрегионального взаимодействия АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Анна Нефедова на примере маркетинговой программы Москвы и Санкт-Петербурга «Два города – миллион впечатлений», также добавила, что важно совместно работать над привлечением туристов. – После создания Единого событийного календаря Москвы и Санкт-Петербурга, - было разработано 46 маршрутов и 8 пакетных туров для региональных туристов и 3 тура – для иностранных.
«Маршруты Серебряного ожерелья и в прошлом, и в этом году оказались востребованы как никогда, - подытожил сессию Сергей Корнеев. – Помимо классических программ и великих музеев в этом году мы подготовили для наших гостей объекты новой туристской географии, необычные маршруты и авторские экскурсии. Мы отвечаем на вызовы времени и предлагаем новые решения».
/TOURBUS.RU
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