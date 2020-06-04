Новости «Три вулкана» кардинально улучшат инфраструктуру туризма на Камчатке Авторы проекта рассказали о планируемом строительстве бальнео- и горнолыжного курортного комплекса на Камчатке уровня 4-5*

Представители регионального турбизнеса Камчатки и министр по туризму Камчатского края Владимир Русанов обсудили перспективы нового большого туристического проекта «Три вулкана», - сообщает наш специальный корреспондент. Напомним, что компания «Парк «Три Вулкана» создана группой «Интеррос» для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке. Туркластер включает 12 различных объектов в районе вулканов Мутновского, Вилючинского и Горелого с выходом в Вилючинскую бухту. Руководство компании «Парк «Три вулкана» постаралось ответить на все интересующие коллег вопросы относительно перспектив проекта. При этом ее генеральный директор Дмитрий Окороков сразу же пояснил, что готов встречаться не только со специалистами, но и с жителями Камчатки для того, чтобы ответить на все вопросы и развеять возможные сомнения относительно экологического будущего региона. В свою очередь, председатель совета директоров ООО «Парк «Три вулкана» Сергей Бачин рассказал о реализации проекта на данный момент. По его словам, параллельно с оформлением земли ведутся проектные работы и изыскания, а планируемый срок начала строительства - 2023 год. При этом «Парк «Три вулкана» будет состоять из нескольких кластеров: центральной частью станет туристическая деревня «Сопка Горячая», появятся причальные сооружения в бухте Вилючинской (причальная стенка и глэмпинг). Также будут построены около 37 км горнолыжных трасс и пять подъемников, которые также будут использоваться летом. Кроме этого, планируется возведение глэмпингов, туристических лагерей и оборудование туристических маршрутов. «Одной из главных целей проекта является создание качественной туристической инфраструктуры, но главное для нас - сохранение природы. - подчеркнул он. - Мы все радеем за то, чтобы туристы, приезжающие на полуостров, видели не мусор, а первозданную красоту Камчатки, слава о которой расходится по всему миру». Надо сказать, что представители местного турбизнеса к реализации масштабного проекта относятся вполне лояльно и надеются на то, что он в корне изменит ситуацию. Так, исполнительный директор «Камчатка Трэвел Групп» Юлия Гореликова сравнила масштаб нового туристического кластера с преобразованиями в Сочи. Она выразила уверенность в том, что проект региону нужен и будет способствовать притоку туристов на полуостров. «Я была в Сочи до Олимпиады и после нее - это разные планеты. – заявила она. – Поэтому мы готовы поддержать стоящиеся проекты и будем рады тому, что и у нас инфраструктуру туризма приведут в порядок». Поддержала коллегу и генеральный директор «Камчатинтур» Ирина Седова. «Да, сейчас туризм Камчатки сталкивается с крайней нехваткой инфраструктуры. – констатировала она. – Нам не хватает хороших гостиниц и транспортной инфраструктуры: летом мы порой не можем принять группы туристов, которые запрашивают сервис уровня 4-5* - его у нас вообще практически нет». По ее оценке, необходимость появления на Камчатке инфраструктуры такого класса давно назрела. В целом участники обсуждения темы выразили уверенность в том, что новый туристический кластер, который включает 12 объектов в районе вулканов Мутновского, Вилючинского и Горелого и объединят различные достопримечательности полуострова, позволит развивать сразу несколько видов туризма и будет способствовать расширению турпотока не только в сезон, но и за его пределами. /TOURBUS.RU







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