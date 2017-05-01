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77% россиян хотят продолжения программы кешбэка в следующем году

Аналитический центр НАФИ представил опрос туристов в 53 регионах страны об их отношении к программе кешбэка за отдых в России

Аналитический центр НАФИ опросил 1600 человек в 53 регионах, чтобы узнать отношение россиян к этой мере поддержки внутреннего туризма, - сообщили в пресс-службе исследовательского центра.

Как показал опрос, "каждый второй (54%) знает о программе туристического кешбэка, и большинство туристов хотели бы продления этой программы на 2022 год. Программа туристического кешбэка меняет отношение российских туристов к путешествиям внутри страны. Каждый десятый (10%) турист стал рассматривать российские курорты как альтернативу заграничным или уже поехал в поездку по России.

Большинство туристов (77%) выступают за продление программы кешбэка на пятый этап в следующем году".

Как показал также опрос НАФИ, на начало четвертого этапа распродажи туров с кешбэком каждый третий турист (32%) сообщил о планах воспользоваться акцией для путешествия по России. 6% туристов уже успели приобрести тур в рамках программы субсидирования поездок по стране.

"Чаще всего это были люди в возрасте 25-34 лет, женщины, квалифицированные специалисты. Подавляющее большинство из них (91%) считают удобным механизм возврата средств", — отметили в аналитическом центре.

По мнению директора направления исследований в сферах туризма и транспорта НАФИ Ирины Иванковой, «увеличение внутренних турпотоков позволит отрасли активно развиваться – появятся новые турпродукты, инфраструктура и рабочие места, повысится уровень качества отдыха. Все это подготовит туриндустрию к привлечению иностранных туристов после окончания пандемии.

А в борьбе за внутреннего туриста продолжение программы кэшбэка станет сильным конкурентным преимуществом российских курортов перед заграничными, поскольку позволит существенно экономить при соответствующем уровне качества».

Напомним, что программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершился 15 июня, отправиться в поездку можно было до 30 июня.

На четвертом этапе, стартовавшем 16 июня, туристы могут приобрести туры на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации. Продажи в рамках этого этапа закончатся 14 сентября.

/TOURBUS.RU