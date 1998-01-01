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09 сентября
Ведущие перевозчики сообщают о начале и расширении египетских программ
«Аэрофлот», «Россия», S7, "Уральские авиалинии" и Nordwind рассказали подробности новых столичных и региональных программ регулярных рейсов на Красное море
Сразу несколько ведущих российских авиаперевозчиков сообщили о планах открыть регулярные осенние рейсы на египетские курорты. Так, «Аэрофлот» сообщает, что откроет рейсы из Москвы на египетские курорты с 1 октября. В Хургаду самолеты будут вылетать из московского аэропорта «Шереметьево» в 11:40, из Хургады в Москву – в 17:25. В Шарм-эль-Шейх рейсы будут отправляться в 12:05, обратно в столицу — в 17:50. Время перелета составит чуть более 5 часов.
В октябре на маршрутах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх «Аэрофлот» поставит Airbus А320, в ноябре провозная емкость будет увеличена: линии будут обслуживать Airbus A330-300.
По данным системы бронирования перевозчика, минимальный тариф без багажа при перелете туда-обратно на курорты Египта стартует от 26 тыс.р. на одного пассажира. В среднем билет с багажом при путешествии туда-обратно обойдется в октябре от 35 до 40 тыс.р. на одного, в бизнес-классе – от 100 тыс.р. на одного. В ноябре билет с багажом будет на 4-5 тыс.р. дороже.
Авиакомпания "Россия" в всвою очередь сообщает, что «в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус" приступает к полетам в Египет из российских регионов. Рейсы на курорты Красного моря будут выполняться из восьми городов. В Хургаду лайнеры начнут выполнять полеты из Новосибирска (с 11 сентября), Нижнего Новгорода (с 10 сентября), Ростова-на-Дону (с 11 сентября), Тюмени (с 13 сентября) и Перми (с 10 сентября). В Шарм-эль-Шейх — из Новосибирска (с 18 сентября), Нижнего Новгорода (с 12 сентября), Краснодара (с 14 сентября), Челябинска (с 12 сентября) и Минеральных Вод (с 14 сентября)".
Рейсы по каждому направлению будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах Boeing 737-800. Из Новосибирска полеты запланированы на лайнерах Boeing 747-400. "По данным туристического оператора загрузка первых рейсов из регионов составляет 80-90%", — сообщает пресс-служб перевозчика.
Напомним, что с августа "Россия" уже летает в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы.
Авиакомпания Nordwind запускает рейсы в Египет из Калининграда, сообщает пресс-служба АО "Аэропорт "Храброво".
"С 16 сентября авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы из Калининграда в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Рейсы будут выполняться на воздушных судах A321 в компоновке 218 пассажирских кресел и запланированы до окончания летнего сезона — в сентябре и октябре", — говорится в пресс-релизе. Из рейсов на зарубежные курорты в настоящее время из Калининграда выполняются только чартерные рейсы в Анталью.
Авиакомпания S7 в ноябре откроет рейсы на египетские курорты из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы, говорится в сообщении перевозчика.
Из Самары в Хургаду полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам с 4 ноября. Обратный рейс будет выполняться по субботам. Из Самары в Шарм-эль-Шейх полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам с 1 ноября. Обратный рейс из Шарм-эль-Шейха будет вылетать в среду.
Из Екатеринбурга в Хургаду полеты начнутся с 5 ноября с частотой раз в неделю по пятницам. Рейс в Россию будет вылетать по четвергам с 4 ноября. Из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх полеты будут выполняться по вторникам со 2 ноября. Обратный рейс в РФ будет вылетать в понедельник с 1 ноября.
Из Уфы в Хургаду полеты будут выполняться раз в неделю по субботам с 6 ноября. Обратный рейс будет выполняться по пятницам с 5 ноября. Из Уфы в Шарм-эль-Шейх полеты будут выполняться по средам с 3 ноября. Обратный рейс из Шарм-эль-Шейха будет вылетать во вторник со 2 ноября.
Из Казани в Хургаду полеты будут выполняться с 5 ноября по пятницам. Обратный рейс также будет вылетать в пятницу. Из Казани в Шарм-эль-Шейх рейсы будут выполняться по вторникам со 2 ноября. Обратный рейс также будет отправляться во вторник.
Как сообщалось ранее, S7 с октября начнет полеты на курорты Египта из Москвы. Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эль-Шейх дважды в неделю.
Наконец, авиакомпания "Уральские авиалинии" с 18 сентября приступает к выполнению из подмосковного аэропорта"Жуковский в Хургаду по субботам, обратно по воскресеньям.
/TOURBUS.RU
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