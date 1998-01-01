Новости

Турция упростила въезд в страну маленьких туристов

Теперь при въезде в страну ПЦР-тест не требуется для детей до 12 лет

Как проинформировал вчера туроператор TEZ Tour, «По данным принимающего офиса TEZ Tour Турция, подкрепленным информацией от Международной ассоциации воздушного транспорта, с 4 сентября изменились правила въезда граждан РФ, не достигших возраста 12 лет, в Турцию.

В период до 30 сентября им будет разрешён въезд в страну без предъявления результатов ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или антиген-теста».

По информации АТОР, согласно сообщению Управления гражданской авиации Турции, пассажиры, прилетающие в Турцию должны иметь при себе:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда или отрицательный результат экспресс-теста на антиген (не путать с антителами!) к COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до приезда.





Как поясняется на сайте IATA, справки с отрицательными результатами тесты не нужно предоставлять детям до 12 лет (напомним, что ранее въезд без ПЦР-теста был возможен детям только до 6 лет). Как уточняет АТОР,: «до 12 лет» означает, что ребенок которому уже исполнилось в день прилета 12 лет (т.е. он прилетает в свой день рождения 12 лет), уже должен иметь при себе справку с отрицательным результатом теста.





Также тесты, как и ранее, не должны предъявлять вакцинированные туристы, - и туристы со справкой о выздоровлении от COVID-19, выданной не позднее, чем за 6 месяцев до прибытия. Новые правила действуют до 30 сентября, о продлении срока действия этих правил или их изменениях Управление гражданской авиации Турции оповестит IATAи авиаперевозчиков в соответствующие сроки.

При этом, как и ранее, все авиапассажиры, исключая вакцинированных, могут быть подвергнуты выборочному тестированию по прилете в Турцию, - уточнили в Ассоциации туроператоров.

/TOURBUS.RU

