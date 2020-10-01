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Куба изменила порядок въезда в страну

Экспресс-тестирование на коронавирус теперь делается не в аэропорту, а после прибытия туристов в отель

По сообщению туроператора ANEX Tour, с 8 сентября изменились правила въезда на Кубу. Так, экспресс-тестирование на коронавирус теперь делается не в аэропорту, а непосредственно по прибытии туристов в отель. Это будет быстрый тест на антиген: его результат будет готов через 15 минут.

Если экспресс-тест оказывается положительным, то делается полноценный ПЦР-тест. Если ПЦР-тест также оказывается положительным, то применяется стандартный протокол действий: турист изолируется для наблюдения и лечения при необходимости в изоляционном центре, в более тяжелых случаях производится госпитализация.

Для посещения Кубы по-прежнему обязательно иметь на руках отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в страну в официальной сертифицированной лаборатории. Как подчеркивают в ANEX Tour, вышеуказанный протокол действий применяется со среды в аэропортах Варадеро и Кайо-Коко.

Информацию об этом Ассоциации туроператоров подтвердили и в посольстве Кубы в Москве

Напомним, что в конце прошлой недели власти Кубы объявили о смягчении условий въезда зарубежных путешественников с 15 ноября Так, планируется отменить требование о двойном ПЦР-тестировании на COVID-19. После середины ноября санитарные протоколы будут сводиться, прежде всего, к выявлению симптомов COVID-19 у путешественников, в частности, путем термометрии. Диагностические тесты на коронавирус по прибытии будут выборочными.

Также будут приниматься зарубежные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Более того, Куба предложит российским туристам специальные условия въезда. Какими будут протоколы для российского рынка, который лидирует по количеству туристических прибытий на Кубу, станет известно позднее.

По данным кубинской стороны, по состоянию на начало сентября Кубу уже посетило более 100 тыс. российских туристов. Из них при диагностических процедурах в аэропорту Кайо-Коко было выявлено 436 случаев COVID-19, в аэропорту Варадеро – всего 52 случая COVID-19.

По прогнозам туристических властей Кубы, российский рынок по итогам 2021 года может, как минимум, повторить успех допандемийного 2019 года (178 тыс. туристов) или превзойти этот результат.

/TOURBUS.RU

