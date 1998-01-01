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08 сентября
Пулково возвращается к докризисным показателям и готовится внедрить биометрию
Аэропорт Северной столицы подвел летние итоги и рассказал о планах
В течение минувшего лета воздушная гавань Петербурга обслужила пассажиров всего на 6% меньше, чем за аналогичный период доковидного 2019 года. И, с учетом тенденции, к концу 2021-го может приблизиться к тем показателям, которые были до пандемии, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
По данным управляющей аэропортом Пулково компании ВВСС, общее число пассажиров аэропорта этим летом составило около 6 млн человек. При этом на внутренних рейсах было обслужено 5,2 млн пассажиров (на 42% больше, чем летом 2019-го), а на международных линиях – более 0,8 млн человек, что составляет к тому же периоду позапрошлого года 70%.
Самыми популярными как внутренними, так и международными направлениями из Пулково стали, в основном, «отпускные». Внутри страны это Москва, Сочи, Симферополь, Калининград и Анапа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск и Казань, а за рубеж из Петербурга чаще всего летали в Анталью, Ларнаку, Стамбул, Ереван и Ташкент, Пафос, Монастир, Кишинев, Франкфурт-на-Майне и Энфида. В пиковые дни августа аэропорт обслуживал более 74 тыс. пассажиров в сутки.
С учетом возрастающей нагрузки, в Пулково постепенно готовятся и к внедрению современных технологий, позволяющих ускорить и автоматизировать процесс контроля доступа пассажиров. Так, еще в начале 2021 года на всех контрольно-пропускных пунктах и постах при проходе в контролируемую зону аэропорта установили биометрическую систему.
Как пояснили в управляющей им компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), «аэропорт заинтересован во внедрении биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполётных формальностей». «В настоящее время наши специалисты изучают применяемые при этом технологии, рынок, а также опыт других аэропортов, использующих подобные системы», - сообщили в пресс-службе оператора.
С учетом имеющихся возможностей, в Пулково готовы рассмотреть вероятность запуска пилотного проекта, однако пока говорить о полномасштабном переходе на биометрию считают преждевременным, поскольку для этого необходимо изменение законодательства и наличие базы данных потенциальных пассажиров.
/TOURBUS.RU
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