Новости Пулково возвращается к докризисным показателям и готовится внедрить биометрию Аэропорт Северной столицы подвел летние итоги и рассказал о планах

В течение минувшего лета воздушная гавань Петербурга обслужила пассажиров всего на 6% меньше, чем за аналогичный период доковидного 2019 года. И, с учетом тенденции, к концу 2021-го может приблизиться к тем показателям, которые были до пандемии, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. По данным управляющей аэропортом Пулково компании ВВСС, общее число пассажиров аэропорта этим летом составило около 6 млн человек. При этом на внутренних рейсах было обслужено 5,2 млн пассажиров (на 42% больше, чем летом 2019-го), а на международных линиях – более 0,8 млн человек, что составляет к тому же периоду позапрошлого года 70%. Самыми популярными как внутренними, так и международными направлениями из Пулково стали, в основном, «отпускные». Внутри страны это Москва, Сочи, Симферополь, Калининград и Анапа, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск и Казань, а за рубеж из Петербурга чаще всего летали в Анталью, Ларнаку, Стамбул, Ереван и Ташкент, Пафос, Монастир, Кишинев, Франкфурт-на-Майне и Энфида. В пиковые дни августа аэропорт обслуживал более 74 тыс. пассажиров в сутки. С учетом возрастающей нагрузки, в Пулково постепенно готовятся и к внедрению современных технологий, позволяющих ускорить и автоматизировать процесс контроля доступа пассажиров. Так, еще в начале 2021 года на всех контрольно-пропускных пунктах и постах при проходе в контролируемую зону аэропорта установили биометрическую систему. Как пояснили в управляющей им компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), «аэропорт заинтересован во внедрении биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполётных формальностей». «В настоящее время наши специалисты изучают применяемые при этом технологии, рынок, а также опыт других аэропортов, использующих подобные системы», - сообщили в пресс-службе оператора. С учетом имеющихся возможностей, в Пулково готовы рассмотреть вероятность запуска пилотного проекта, однако пока говорить о полномасштабном переходе на биометрию считают преждевременным, поскольку для этого необходимо изменение законодательства и наличие базы данных потенциальных пассажиров. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка