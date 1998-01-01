Посол Турции в России прокомментировал слухи о досрочном окончании туристического сезона

Посол Турции в РФ Мехмет Самсар (на фото) заявил сегодня, что "недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности".

"Тёплый туристический сезон в нашей стране продолжается, и наши отели по-прежнему готовы принимать российских гостей, которые в ближайшее время собираются посетить Турцию", - цитирует посла РИА «Новости».

Ранее власти Турции заявили о том, что в стране зафиксированы два случая нового "мю"-штамма COVID-19. Параллельно с этим в ряде СМИ появились сообщения, что внесение Турции рядом стран в "красный" список по заболеваемости COVID может повлиять на туристическую активность и привести к досрочному завершению сезона в стране.

Отметим, что как заявила вчера в ходе пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, “самое популярное зарубежное направление этого сезона – это Турция, здесь нет сюрпризов. По предварительной оценке, до конца года она примет 4-4,5 млн российских туристов. Это больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019, когда было почти 6 млн наших туристов на этом направлении. За летний сезон, если говорить о летних месяцах плюс сентябрь, в Турции побывало 2,3-2,4 млн человек. И это больше, чем в 2020 году".

По словам г-жи Ломидзе, прошедший летний сезон для Турции можно считать успешным.

"Турция была закрыта с 15 апреля по 22 июня, и сезон был сильно усеченным. Тем не менее, это направление номер 1, и, несмотря на то, что оно не достигла показателей 2019 года, сезон можно считать успешным", — добавила она.

Майя Ломидзе также напомнила, что Турция стала одним из немногих направлений, где были допущены чартерные рейсы.

"Из массовых направлений ни одна страна больше не удостоилась такой чести. Поэтому стоимость пакетов в Турции была дешевле и продолжает оставаться дешевле, чем на остальных зарубежных направлениях. Полетные программы охватывают несколько десятков российских городов, что делает страну максимально доступной во всех смыслах слова и обуславливает ее лидерство в сегменте зарубежного отдыха", — пояснила она.

Эксперт добавила, что остальные страны не дотягивают до Турции, и разрыв достаточно большой: "Если в прошлые годы первая десятка состояла из средиземноморских направлений, в этом году все иначе. Открыто 40 стран, куда можно отправиться с туристическими целями, но подавляющее большинство этих стран и по количеству туристов, и по количеству рейсов сильно уступают Турции".

/TOURBUS.RU