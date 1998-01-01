Эксперты: Пандемия изменила туриста, путешествующего по России

Тема развития межрегионального сотрудничества стала одной из основных в рамках проходящего в Москве международного форума-выставки «Отдых Leisure 2021». Именно она и стала главной во время стратегической сессии Комитета по развитию туризма Петербурга, собравшей на площадке представителей всех регионов Северо-Запада и других территорий страны, - сообщает наш специальный корреспондент.

Как считает Сергей Корнеев, председатель профильного комитета Смольного, именно такие масштабные проекты, как «Серебряное ожерелье России», позволяют развивать все территории регионов. «Мы хотим сконцентрировать вокруг этого проекта, с одной стороны, все маркетинговые ресурсы для привлечения интереса туристов, а с другой стороны – все инфраструктурные возможности, - пояснил он. - Была проделана очень большая работа и сейчас мы видим, что на Северо-Западе одна из лучших в России сетей транспортного сообщения, как с Москвой, так и с регионами, что и позволяет поддерживать растущий спрос со стороны туристов».

По его словам, Петербург, являясь тревел-хабом всего макрорегиона, формирует разные сценарии туристских поездок и отдыха и создаёт своего рода «конструктор путешествий», способный удивить даже искушенных путешественников и заставлять их возвращаться снова и снова.

В свою очередь, Владимир Лысенко, исполняющий обязанности директора департамента туризма Ярославской области, подчеркнул, что изменения происходят и на Золотом кольце России. «Пандемия внесла свои коррективы и сейчас целевая аудитория проекта заметно расширилась. – констатировал он во время дискуссии. – И ее интересует не только паломничество и музеи».

По его мнению, туризм уже стал существенной часть. экономики и потому должен быть, прежде всего, видом предпринимательства, приносящим доход. «И если мы хотим зарабатывать и чтобы гости к нам возвращались, должны выстраивать работу с предпринимателями отрасли. – считает он. – Сейчас развиваем брендовые межрегиональные маршруты и стараемся идти в ногу со временем, готовя к запуску цифровой продукт Золотого кольца.

Как заявил Александр Воронко, директор Департамента музеев и внешних связей Минкульта, как Серебряное ожерелье, так и Золотое кольцо являются составными частями «Музейных маршрутов» - проекта, который реализуется этим ведомством. «Как бы то ни было, но большинство путешественников именно посещение музеев называет одной из основных причин выбора того или иного маршрута. – подчеркнул он. - Нам нужно решать вопрос сезонности с той целью, чтобы музеи были востребованы круглый год, а люди хотели возвращаться туда снова и снова».

По его оценке, именно проект «Музейные маршруты России» позволяет оживить и дать толчок развитию не только музеев, но и всего туристического Северо-Запада.

Кроме того, развитию межрегионального туризма способствуют и такие проекты, как «Два города – миллион впечатлений».

«Мы стремимся в будущее и создаем инструментарий, в котором Москва и Петербург рассматриваются как единая дестинация, способная подарить путешественникам весь спектр туристического потенциала», - заявила Анна Нефедова, начальник управления межрегионального взаимодействия АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы».

/TOURBUS.RU