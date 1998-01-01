На Тверской земле возрождают точки притяжения туристов

На минувшей неделе состоялся пресс-тур по Тверской области, организованный фондом «Сохранение культурного наследия “Белый Ирис”», - сообщает наш специальный корреспондент.

Пресс-тур включал посещение села Переслегино («Загорье тож») Торжокского района и села Степурино Старицкого района. В слившемся с деревней Загорье селе Переслегино (отсюда двойное название), принадлежавшем некогда директору певческой капеллы Марку Полторацкому, сохранился строившийся с 1763 по 1795 год по проекту знаменитого зодчего Николая Львова двухколокольный храм Петра и Павла.

Документальных данных об авторстве Львова нет, но очевидное сходство переслегинского храма с первым шедевром Львова — собором св. Иосифа в Могилёве, а также мастерски выведенные колонны ионического ордера и грандиозный двойной купол, в вертикальных проёмах которого до сих пор видны изображения двенадцати апостолов, выдают авторство одного из самых ярких деятелей русского XVIII века.

«Львова не зря иногда называют русским Леонардо — он не только талантливый архитектор и изобретатель — но и график, историк, ботаник, садовод, геолог, поэт, драматург, переводчик, музыкант и успешный предприниматель. Таких в России не очень жалуют — поэтому он доныне не слишком известен. Но восстанавливаемый ныне переслегинский храм - памятник не провинциального, а столичного уровня! - очевидно стоит того, чтобы люди приезжали специально ради того, чтобы посмотреть на него», - считает кандидат искусствоведения Арсений Петров.

Тем более, что по дороге в Переслегино можно увидеть ещё одно незаурядное сооружение - построенный по проекту известного архитектора Алексея Горностаева Дмитриевский храм в селе Глухово.

В конце августа 2021 года ряд экспертов и общественных деятелей во главе с ректором МАРХИ Дмитрием Швидковским России направили губернатору Тверской области Игорю Рудене обращение с просьбой поддержать инициативу по включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО новой серийной номинации «Исторический центр Торжка и памятники усадебной архитектуры Николая Львова» - в эту номинацию может войти и Петропавловский храм.

Помимо исторических памятников, Переслегино имеет сегодня и собственный гастрономический бренд — крафтовый сыр, который делает проживающая в селе многодетная семья сыроваров Макаренко.

Пресс-тур завершился в стоящем на реке Жидоховка и известном с середины XVI в. селе Степурино Старицкого района. Село, население которого сегодня не сокращается, а растёт, сохранило характерный ансамбль торговой площади, включающий, помимо прочих зданий, и недавно открытую в бывшем доме купца Баева гостиницу на 6 номеров.

Гостиница (стоимость номера — 4300 руб.) имеет специализирующийся на местной кухне ресторан, контактный зоопарк, а также небольшое искусственное озеро с пляжем.

Центр села — огромная классическая церковь Флора и Лавра 1835 года с более ранней колокольней, возведённой на средства Евграфа Татищева, сына знаменитого историка и общественного деятеля первой половины XVIII века (на фото).

«Степурино и его окрестности дали России немало замечательных личностей - игумена Валаамского монастыря Дамаскина, архимандрита Троице-Сергиевой Лавры поры Смутного времени Дионисия Зобниновского, поэта Николае Тряпкине, - рассказал старицкий краевед Александр Шитков. - Степурино связано также с рядом исторических событий — например, в 1317 году неподалеку от него произошла Бортеневская битва, в которой причисленный впоследствии к лику святых Михаил Ярославич Тверской разбил московского князя Юрия Даниловича».

«Храмы, осмотренные сегодня, являются объектами культурного наследия, которые принципиально важно сохранить для будущих поколений, — сказала журналистам директор Фонда «Белый Ирис» Ольга Шитова. — Уже в этом году в них мы проведём консервационные работы: установим временную кровлю над объемами храмов, заделаем окна. Памятники будут защищены от влияния негативных погодных факторов, и разрушение остановится. Консервация объектов будет выполнена с использованием средств Фонда президентских грантов».

/TOURBUS.RU