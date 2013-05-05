Новости Майя Ломидзе: «Туристы стали бояться бронировать туры заранее» Исполнительный директор АТОР в ходе пресс-конференции подвела итоги летнего сезона и рассказала, почему сейчас нельзя спрогнозировать ход новогодних продаж

Российские туристы совершили более 20 млн поездок на российские курорты в 2021 году, сообщила вчера в ходе пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре Национальной службы новостей, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. "По предварительной оценке, на массовых направлениях внутри России отдохнуло более 20 млн человек. Под массовыми направлениями мы подразумеваем Краснодарский край, Крым и Калининград. Это три региона, которые предлагают классический пляжный отдых, наиболее успешные регионы РФ с выходом к морю. Подчеркну, что это более 20 млн поездок, так как некоторые туристы за сезон не один раз отдохнули", — рассказала она. Говоря об итогах лета, на выехдных рынках, спикер отметила, что "самое популярное зарубежное направление – это Турция, здесь нет сюрпризов. По предварительной оценке, до конца года она примет 4-4,5 млн российских туристов. Это больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019, когда было почти 6 млн наших туристов на этом направлении. За летний сезон, если говорить о летних месяцах плюс сентябрь, в Турции побывало 2,3-2,4 млн человек. И это больше, чем в 2020 году". "Турция была закрыта с 15 апреля по 22 июня, и сезон был сильно усеченным. Тем не менее, это направление номер один, и, несмотря на то, что оно не достигла показателей 2019 года, сезон можно считать успешным", — добавила она. В то же время, по словам г-жи Ломидзе, более 250 тыс. российских туристов посетили с начала 2021 года Египет, однако даже с учетом широкой сети регулярных рейсов страна вряд ли сможет достичь показателей 2015 года, когда Египет был вторым по популярности после Турции. Как пояснила г-жа Ломидзе, Египет всегда был самым дешевым массовым направлением. В настоящее время, по ее словам, из-за отсутствия чартеров и определенных ограничений на регулярные рейсы стоимость отдыха в Египте в 2-2,5 раза выше, чем этого ожидали туристы и туркомпании. Она добавила, что «средняя стоимость поездки в Египет сейчас составляет 50-60 тыс. рублей на человека на неделю с размещением в гостинице 4* по системе "все включено"». Между тем, говоря о перспективах зимнего сезона, эксперт заявила, что российские туристы в этом году опасаются бронировать туры на Новый год заранее. "Уже открыты программы раннего бронирования на зиму, и это касается, в первую очередь, горнолыжных туров. Этот тот вид туризма, который бронируется более или менее не в последний момент. Но даже по акциям раннего бронирования, по которым туры на зиму до 15 ноября можно купить со скидками от 25 до 30%, число желающих бронировать заранее невелико", — сказала она. "О какой-то картине новогодних продаж мы сможем говорить не раньше второй половины ноября. Тогда будет понятен рейтинг направлений, что продается и по какой цене. И если говорить о прогнозе, уже очевидно, что хитом продаж будут горнолыжные направления, в первую очередь, в России. В первую очередь, конечно, Красная поляна и Шерегеш", — добавила она. Эксперт добавила, что причиной низкого интереса к новогодним турам является страх туристов бронировать что-то заранее. "Важной тенденцией прошедшего летнего сезона на всех направлениях стало снижение глубины продаж. Она была сформирована в 2020 году и окончательно закрепилась в 2021. Туристы стали бояться бронировать заранее. И это объяснимо и понятно: они боятся, что закроются зарубежные направления, наши регионы. Опасаются, что сами заболеют, и придется переносить поездку. А возврат денег – не самый популярный инструмент в туризме, причем это касается всех поставщиков услуг – как туроператоров, так и перевозчиков, и отелей", — подчеркнула эксперт. По ее словам, эта тенденция касается всех видов туризма, и она привела к невозможности стратегического планирования на туристическом рынке. /TOURBUS.RU



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