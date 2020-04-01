Turizmdatabank сообщил, какие российские туроператоры лидируют в Турции в этом сезоне

Очередное исследование Antalya Package Tour Market Report анализирует туристические прибытия на турецкое побережье в январе-августе этого года

По подсчетам турецкой исследовательской компании Turizmdatabank, опирающихся на данные Департамента культуры и туризма Антальи, на курорты провинции Анталья в январе-августе 2021 года приехали на 275% больше организованных туристов, чем в аналогичном периоде 2020 года, - информирует сегодня Ассоциация туроператоров России.

Всего Turizmdatabank насчитал свыше 4,5 млн организованных туристов в Анталье за 8 месяцев. Лидерами по числу «пакетных» туристов по итогам 8 месяцев в Анталье оказалась Россия, за ней следуют Украина и Германия.

Согласно данным исследования Turizmdatabank «Antalya Package Tour Market Report», по количеству отправленных на курорты Антальи туристов в январе-августе 2021 года лидирует холдинг ANEX Turizm. Так, у туроператора ANEX Tour доля рынка составила 12,6%, а у «Интуриста», тоже входящего в эту группу – еще 4,9%. Итого у группы ANEX по итогам 8 месяцев оказалось 17,5% рынка пакетных туров Антальи (около 788 тыс туристов). Подавляющее большинство туристов холдинг отправил из России, так что в «российском зачете» в Анталье он тоже первый.

На втором месте в общем зачете – группа TUI (сюда входит и российская, и европейские компании, работающие под брендом TUI): у нее 15,1% всего рынка пакетных туров в Анталье. Это, соответственно, около 680 тыс. туристов.

Так как значительную долю в объемах этой группы составляют европейские туристы, то в рейтинге именно российских компаний по отправке туристов в Анталью TUI занимает 3 или 4 место (У Turizmdatabank нет данных о доле европейцев, но АТОР считает, что их не менее половины).

На третьем месте в общем зачете и на втором месте по количеству отправленных туристов из России – холдинг ODEON (туроператоры Coral Travel и Sunmar). У него 13,2% рынка пакетных туров Антальи или 595 тыс. туристов.

Соответственно на 4 месте в общем и на 3-4 в российском рейтинге (в зависимости от места TUI) – PEGAS Touristik, также ориентированный в основном на рынок России: доля 11,7% или около 527 тыс. туристов.

Доля TEZ Tour составила 4,8% (около 216 тыс. туристов), доля «Библио-Глобус» - 3,4% рынка туров в Анталье или порядка 153 тыс. туристов.

В целом, ориентированные целиком или преимущественно на Россию туристические холдинги и компании заняли не менее 58% всего рынка пакетных туров в Анталье по итогам 8 месяцев 2021 года (минимальная оценка). - отмечают в Ассоциации.

/TOURBUS.RU.



