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07 сентября
Первый чартер «TUI Россия» прилетел сегодня из Москвы в Тюмень

На борту лайнера находились около ста туристов, которых ждут десять экскурсионных программ


 

Первый рейс в рамках новой чартерной программы, организованной туроператором “TUI Россия”, прибыл сегодня из Москвы в Тюмень, сообщает сегодня пресс-служба Ростуризма

"Сегодня из Москвы прилетел первый чартерный рейс в Тюмень. Тюмень постепенно становится популярным туристическим направлением, хотя еще пару лет назад этот современный, промышленный город мало у кого ассоциировался с туризмом и путешествиями

Сегодня здесь много оздоровительных программ, бальнеология, маршруты для активного отдыха на природе всей семьей и, конечно же, яркая культурно-историческая программа", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

 

Тюмень постепенно становится популярным туристическим направлением, "хотя еще пару лет назад этот современный промышленный город мало у кого ассоциировался с туризмом и путешествиями", — добавила г-жа Догузова.

 

Чартерная программа реализуется туроператором TUI Россия при поддержке Ростуризма и правительства Тюменской области, - отмечает Ростуризм.

Тарас Демура, генеральный директор «TUI Россия», отметил: «В 2020 мы впервые запустили чартеры по России и этот продукт оказался востребованным. И задача, которую TUI Россия ставит для себя – сделать доступными все регионы России для чартерного туроператорского туризма.

Нам очень приятно, что Тюмень в числе первых городов откликнулась на наш призыв, активно поработала с нами, и вот мы видим, что сегодня сюда прилетел полный самолет с туристами, также прилетели ведущие турагенты из Москвы, чтобы посмотреть туристический продукт, прилетели журналисты.

 

Для нас самое важное сейчас сломать стереотип о Тюмени. Здесь как ни в каком другом регионе все хорошо с турпродуктом, много интересных объектов показа. Но есть большой стереотип еще со школьной скамьи, что Тюмень – это север, это город нефтяников, и он слабо ассоциируется с туристическим направлением.

Наша задача, в первую очередь, просветительская – показать Тюмень с абсолютно другой стороны, и мы будем реализовывать эту задачу при поддержке Ростуризма, а также региональных и муниципальных органов власти».

 

Как сообщает в свою очередь пресс-служба правительства Тюменской области, на первом рейсе в Тюмень прилетели более ста туристов из центральных регионов страны, для туристов разработано десять экскурсионных программ.

"Они смогут посетить древний Тобольск (на фото), искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и научиться их готовить", — говорится в сообщении.

 

Пресс-служба правительства региона также сообщает, что вчера вечером соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и туроператором ТUI Россия подписали глава региона Александр Моор и генеральный директор компании Тарас Демура.

/TOURBUS.RU


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