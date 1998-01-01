Ковров и окрестности: от "Усадьбы двух генералов" до "Обители Хроноса и Феба"

В ходе пресс-тура по Владимирской области журналистов познакомили с еще недостаточно известными туристам достопримечательностями старинного Коврова и его окрестностей

На минувшей неделе состоялся информтур для туроператоров и журналистов, посвящённый брендовым туристическим маршрутам Владимирской области, организованный региональным Туристско-информационным центром. Маршрут включил восточную часть области, пока мало известную на туристическом рынке — Ковров (на фото), Вязники, Мстёру и Гороховец, стоящие, как и Владимир, на реке Клязьме.

В существующее с начала 2000-х годов «Малое золотое кольцо Владимирской области» из этих населёных пунктов входит только Гороховец. Маршрут предварило знакомство с одним из самых успешных бюджетных средств размещения областного центра — хостелом «Победа» (на одноимённой площади), чей среднегодовой процент заполняемости составляет более 90%.

Время основания первого и неоднократно менявшего имена (Елифановка, Рождественское, Коврово) поселения на месте нынешнего города (с 1778) Коврова точно не известно. В 1916 году в Коврове, сегодня — втором по количеству населения городе Владимирской области, был основан большой пулемётный завод (с 1949 — завод им. В. А. Дегтярёва), который во многом повлиял и на историю города, на его облик и — опосредованно - на «вкус» формирующегося турпродукта, отчасти схожего с тульским.

Его основа — практически полностью аутентичный музей выдающегося конструктора оружия, создателя знаменитого противотанкового ружья Василия Дегтярёва, который находится в построенном в конце позапрошлого века чисто деревенского вида деревянном доме, где он жил; создающийся в двух старинных купеческих особняках музей «Ковров — город оружейной славы» (открывается в будущем году, лазерный тир уже работает).

Помимо оружия, символами Коврова являются местные мотоциклы «Ковровец», которым посвящён недавно открытый в местном Ледовом дворце Музей ковровского мотоцикла и спорта: в Коврове регулярно проводятся привлекающие большое количество зрителей всероссийские и международные соревнования соревнования по довольно экзотическому виду спорта — мотоболу. В советские времена Ковров был известен и своими эскаваторами — предприятия давно не существует, но несколько лет назад в городе был открыт единственный в России памятник гусеничному эскаватору.

Но не техникой единой жив Ковров — в 2004 году века в старинном доме купцов Большаковых открыт историко-краеведческий музей Ковровского района, весьма значительная часть экспозиции которого посвящена когда-то почти утраченному, но возрождённому в начале 1990-х местному промыслу — многоцветной ковровской глиняной игрушке.

Непосредственно в Коврове туристов размещают сегодня почти три десятка гостиниц и хостелов. Но туристической привлекательности города могло бы пойти на пользу ремонт и реставрация исторических зданий в сравнительно небольшой по площади старой части города, а также возможность её панорамного обзора с реки Клязьмы и её низкого левого берега: в приречной полосе Коврова сохранилось несколько заметных архитектурных памятников - Рождественский (1778) и Спасо-Преображенский соборы, храм Иоанна Воина.

Несколько интереснейших, но пока мало известных объектов показа находятся в непосредственной близости от Коврова — росту их посещаемости немало вредит отсутствие на трассе М7 знаков туристической навигации («коричневые указатели»).

Это прежде всего созданная в 2015 году на 244-м километре трассы М7 в результате успешного частно-государственного партнёрства «Усадьба двух генералов» в селе Павловское. История этой усадьбы связана с именами двух генералов – Андрея Яковлевича Леванидова, друга М.И. Кутузова и участника штурма турецкой крепости Измаил под командованием А.В. Суворова, и Василия Семёновича Юкичева – участника Отечественной войны 1812 года, героя Бородинского сражения.

«Усадьба двух генералов» предлагает посетителям экскурсии по новому музею и усадебному парку с посещением единственного в России обелиска героям взятия турецкой крепости Измаил, посещение Воскресенского храма и места погребения героя Бородинского сражения генерал-майора В.С. Юкичева. проведение разнообразных образовательных и игровых детских интерактивных музейных программ.

Партнёр музея - сельскохозяйственное предприятие «Муравия» предлагает туристам знакомство с домом пасечника, дегустацию мёда и других продуктов пчеловодства, посещение апитерапевтического лечебного пчелиного домика, а также экскурсии по животноводческому комплексу и дегустацию натурального высококачественного молока.

Также недалеко от трассы М7 в селе Маринино находится музей-усадьба Танеевых, включающая деревянный главный дома — очень редкий образец провинциальной усадебной архитектуры второй половины XVIII в., каменную Покровскую церковь 1808 г. и и усадебный парк – ровесник дома — с многочисленными парковыми забавами и ландшафтной экспозицией

На минувшей неделе состоялся информтур для туроператоров и журналистов, посвящённый брендовым туристическим маршрутам Владимирской области, организованный региональным Туристско-информационным центром. Маршрут включил восточную часть области, пока мало известную на туристическом рынке — Ковров, Вязники, Мстёру и Гороховец, стоящие, как и Владимир, на реке Клязьме.

В существующее с начала 2000-х годов «Малое золотое кольцо Владимирской области» из этих населёных пунктов входит только Гороховец. Маршрут предварило знакомство с одним из самых успешных бюджетных средств размещения областного центра — хостелом «Победа» (на одноимённой площади), чей среднегодовой процент заполняемости составляет более 90%.

Время основания первого и неоднократно менявшего имена (Елифановка, Рождественское, Коврово) поселения на месте нынешнего города (с 1778) Коврова точно не известно. В 1916 году в Коврове, сегодня — втором по количеству населения городе Владимирской области, был основан большой пулемётный завод (с 1949 — завод им. В. А. Дегтярёва), который во многом повлиял и на историю города, на его облик и — опосредованно - на «вкус» формирующегося турпродукта, отчасти схожего с тульским.

Его основа — практически полностью аутентичный музей выдающегося конструктора оружия, создателя знаменитого противотанкового ружья Василия Дегтярёва, который находится в построенном в конце позапрошлого века чисто деревенского вида деревянном доме, где он жил; создающийся в двух старинных купеческих особняках музей «Ковров — город оружейной славы» (открывается в будущем году, лазерный тир уже работает).

Помимо оружия, символами Коврова являются местные мотоциклы «Ковровец», которым посвящён недавно открытый в местном Ледовом дворце Музей ковровского мотоцикла и спорта: в Коврове регулярно проводятся привлекающие большое количество зрителей всероссийские и международные соревнования соревнования по довольно экзотическому виду спорта — мотоболу. В советские времена Ковров был известен и своими эскаваторами — предприятия давно не существует, но несколько лет назад в городе был открыт единственный в России памятник гусеничному эскаватору.

Но не техникой единой жив Ковров — в 2004 году века в старинном доме купцов Большаковых открыт историко-краеведческий музей Ковровского района, весьма значительная часть экспозиции которого посвящена когда-то почти утраченному, но возрождённому в начале 1990-х местному промыслу — многоцветной ковровской глиняной игрушке.

Непосредственно в Коврове туристов размещают сегодня почти три десятка гостиниц и хостелов. Но туристической привлекательности города могло бы пойти на пользу ремонт и реставрация исторических зданий в сравнительно небольшой по площади старой части города, а также возможность её панорамного обзора с реки Клязьмы и её низкого левого берега: в приречной полосе Коврова сохранилось несколько заметных архитектурных памятников - Рождественский (1778) и Спасо-Преображенский соборы, храм Иоанна Воина.

Несколько интереснейших, но пока мало известных объектов показа находятся в непосредственной близости от Коврова — росту их посещаемости немало вредит отсутствие на трассе М7 знаков туристической навигации («коричневые указатели»).

Это прежде всего созданная в 2015 году на 244-м километре трассы М7 в результате успешного частно-государственного партнёрства «Усадьба двух генералов» в селе Павловское. История этой усадьбы связана с именами двух генералов – Андрея Яковлевича Леванидова, друга М.И. Кутузова и участника штурма турецкой крепости Измаил под командованием А.В. Суворова, и Василия Семёновича Юкичева – участника Отечественной войны 1812 года, героя Бородинского сражения.

«Усадьба двух генералов» предлагает посетителям экскурсии по новому музею и усадебному парку с посещением единственного в России обелиска героям взятия турецкой крепости Измаил, посещение Воскресенского храма и места погребения героя Бородинского сражения генерал-майора В.С. Юкичева. проведение разнообразных образовательных и игровых детских интерактивных музейных программ.

Партнёр музея - сельскохозяйственное предприятие «Муравия» предлагает туристам знакомство с домом пасечника, дегустацию мёда и других продуктов пчеловодства, посещение апитерапевтического лечебного пчелиного домика, а также экскурсии по животноводческому комплексу и дегустацию натурального высококачественного молока.

Также недалеко от трассы М7 в селе Маринино находится музей-усадьба Танеевых, включающая деревянный главный дома — очень редкий образец провинциальной усадебной архитектуры второй половины XVIII в., каменную Покровскую церковь 1808 г. и и усадебный парк – ровесник дома — с многочисленными парковыми забавами и ландшафтной экспозицией «Обитель Хроноса и Феба» с воссозданными солнечными часами. Гостям усадьбы — члена АММиК (Международной ассоциации музыкальных музеев и коллекций) предлагается около 25 экскурсионных и туристско-развлекательных программ, в том числе связанных с творчеством известного русского композитора Сергея Ивановича Танеева.ельных программ, в том числе связанных с творчеством известного русского композитора Сергея Ивановича Танеева.

/TOURBUS.RU