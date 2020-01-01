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07 сентября
Египетская авиакомпания Air Cairo начинает рейсы на курорты Египта из четырех городов России
На рейсах из Москвы, Уфы, Казани и Екатеринбурга на Красное море полетят туристы компании Coral Travel
Египетская авиакомпания Air Cairo начнет с 15 сентября полеты из четырех городов России на курорты Египта. Летать на этих рейсах смогут клиенты Coral Travel - сообщили нам в туроператорской компании.
Напомним, что ранее Росавиция не удовлетворила заявки на полеты в Египет авиакомпании Royal Flight, на которой традиционно базируются программы Coral Travel.
Как сообщили нам сегодня в пресс-службе оператора, "Первый прямой рейс из московского аэропорта Домодедово в Хургаду состоится 15 сентября, в Шарм-эль-Шейх – 17 сентября. Партнером по перевозке выступает египетская авиакомпания Air Cairo. Рейсы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться два раза в неделю, в Хургаду – три раза в неделю. Тип воздушного судного – Airbus A320".
Air Cairo также будет выполнять еженедельные прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх из Казани и Екатеринбурга (с 16 сентября), и в Хургаду из Уфы (с 17 сентября).
"Кроме того, из многих городов будут доступны туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх со стыковкой в Анталье. В частности, таким образом добраться до курортов смогут туристы из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Уфы, Новосибирска, Омска, Тюмени и Челябинска.
Рейсы выполняют авиакомпании Royal Flight и Freebird, время в полете – на 30 минут больше, чем на прямом рейсе, стыковка в Анталье займет 3-4 часа", — добавили в компании.
Там также сообщили, что стыковочные рейсы из всех городов будут выполняться два раза в неделю, из Санкт-Петербурга – три раза в неделю, что позволит формировать туры разной продолжительности. Кроме того, все рейсы на курорты Красного моря из Антальи будут вылетать утром, благодаря чему туристы смогут попасть в отели к полудню. А при возврате домой в гостинице можно будет остаться также до полудня, так как вылеты с курортов дневные и вечерние.
На курортах Египта Coral Travel предложит порядка 400 отелей, 13 из которых – на эксклюзивных условиях, стоимость недельных туров в Хургаду с вылетом из Москвы начинается от 33,6 тыс. руб. на человека за отдых по системе "все включено".
По информации СМИ, Air Cairo — египетская чартерная авиакомпания со штаб-квартирой в Каире, предоставляющая услуги пассажирских перевозок по договорам с туристическими компаниями. Полностью принадлежит флагману страны — авиакомпании EgyptAir.
Портом приписки Air Cairo и её хабом является международный аэропорт Каира, штаб-квартира перевозчика находится в каирском районе Шератон-Гелиополис. На сегодня флот перевозчика состоит из восьми лайнеров А320 на 174-186 мест каждый.
/TOURBUS.RU
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