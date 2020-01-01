Новости Египетская авиакомпания Air Cairo начинает рейсы на курорты Египта из четырех городов России На рейсах из Москвы, Уфы, Казани и Екатеринбурга на Красное море полетят туристы компании Coral Travel

Египетская авиакомпания Air Cairo начнет с 15 сентября полеты из четырех городов России на курорты Египта. Летать на этих рейсах смогут клиенты Coral Travel - сообщили нам в туроператорской компании. Напомним, что ранее Росавиция не удовлетворила заявки на полеты в Египет авиакомпании Royal Flight, на которой традиционно базируются программы Coral Travel. Как сообщили нам сегодня в пресс-службе оператора, "Первый прямой рейс из московского аэропорта Домодедово в Хургаду состоится 15 сентября, в Шарм-эль-Шейх – 17 сентября. Партнером по перевозке выступает египетская авиакомпания Air Cairo. Рейсы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться два раза в неделю, в Хургаду – три раза в неделю. Тип воздушного судного – Airbus A320". Air Cairo также будет выполнять еженедельные прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх из Казани и Екатеринбурга (с 16 сентября), и в Хургаду из Уфы (с 17 сентября). "Кроме того, из многих городов будут доступны туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх со стыковкой в Анталье. В частности, таким образом добраться до курортов смогут туристы из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Уфы, Новосибирска, Омска, Тюмени и Челябинска. Рейсы выполняют авиакомпании Royal Flight и Freebird, время в полете – на 30 минут больше, чем на прямом рейсе, стыковка в Анталье займет 3-4 часа", — добавили в компании. Там также сообщили, что стыковочные рейсы из всех городов будут выполняться два раза в неделю, из Санкт-Петербурга – три раза в неделю, что позволит формировать туры разной продолжительности. Кроме того, все рейсы на курорты Красного моря из Антальи будут вылетать утром, благодаря чему туристы смогут попасть в отели к полудню. А при возврате домой в гостинице можно будет остаться также до полудня, так как вылеты с курортов дневные и вечерние. На курортах Египта Coral Travel предложит порядка 400 отелей, 13 из которых – на эксклюзивных условиях, стоимость недельных туров в Хургаду с вылетом из Москвы начинается от 33,6 тыс. руб. на человека за отдых по системе "все включено". По информации СМИ, Air Cairo — египетская чартерная авиакомпания со штаб-квартирой в Каире, предоставляющая услуги пассажирских перевозок по договорам с туристическими компаниями. Полностью принадлежит флагману страны — авиакомпании EgyptAir. Портом приписки Air Cairo и её хабом является международный аэропорт Каира, штаб-квартира перевозчика находится в каирском районе Шератон-Гелиополис. На сегодня флот перевозчика состоит из восьми лайнеров А320 на 174-186 мест каждый. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка