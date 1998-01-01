27-й Международный форум «Отдых Leisure 2021» начинает работу

В этом году в осенней туристической выставке принимают участие два десятка стран и 40 регионов России, а крупнейший стенд представит Египет

Ведущее осеннее мероприятие в мире российского туризма - Международный форум-выставка «ОТДЫХ Leisure 2021» начинает работу сегодня в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр»

В 2021 году «ОТДЫХ Leisure» состоится под девизом We Will Rock Tourism. Этот слоган призван поддержать и вдохновить всех участников отрасли, которые продолжают активно работать в эпоху пандемии.

В открытых дискуссиях туроператоры и турагенты, руководители национальных и региональных офисов по туризму, эксперты и практики обсудят ключевые события, произошедшие в отрасли за последние полгода.

Свои туристические продукты и возможности на площадке «ОТДЫХ Leisure 2021» представят 450 участников. В том числе, в выставочной и деловой программе выставки примет участие 21 зарубежная страна: Азербайджан, Болгария, Беларусь, Испания, Египет, Кипр, Куба, Китай, Таиланд, Тунис, Шри-Ланка, Молдова, Индия, Германия, Италия, Литва, Япония, Перу, Венесуэла, Иордания, Бразилия.

Широким будет и представительство российских регионов. Туристический потенциал 2021 продемонстрирует 41 субъект РФ. Это будут регионы Северо-Запада, Урала, Сибири, Центральной России. Яркими дебютантами «ОТДЫХ Leisure» станут Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Красноярский край, Томская, Челябинская, Ростовская и Омская области, Республика Удмуртия.

После долгого перерыва в ОТДЫХ Leisure снова участвует Ярославская область. В разы увеличила площадь стенда Астраханская область, которая становится одним из популярных туристических направлений в Южном Федеральном округе. В сравнении с прошлым годом стала больше и площадь стенда Краснодарского края, который будет продвигать отдых в межсезонье. Символично, что именно на площадке ОТДЫХ Leisure 2021 пройдет презентация нового бренда Краснодарского края.

В общей сложности участие в мероприятиях выставки примут участие более 70 субъектов Российской Федерации.

Возобновление прямых рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх стало поводом для громкого возвращения Египта. Стенд Страны Пирамид будет самым большим на выставке (150 кв.м). Египет готовит большую и интересную программу, ведь именно на «Отдыхе» произойдет перезапуск этого туристического направления на российском рынке.

В 2021 году значительно расширился пул партнёров ОТДЫХ Leisure. Страна-партнёр — Египет, Регион-партнёр — Нижегородская область, Город-партнёр — Санкт-Петербург. Москва — партнёр деловой программы ОТДЫХ Leisure. Официальные партнёры — Алтайский Край и Республика Хакасия. Официальный туроператор — компания «Академсервис».

Генеральным партнером международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2021» выступает ПАО «Сбербанк»

Официальное открытие международного форума-выставки ОТДЫХ Leisure 2021 состоится сегодня в 11:00 на «Тревел Арене» .Участие в торжественной церемонии примут первые лица туризма Египта, Кубы, Шри-Ланки, руководители отраслевых министерств и департаментов регионов России.

В рамках деловой программы ОТДЫХ Leisure запланировано более 30 мероприятий, в которых выступят свыше 160 спикеров.

Так, 7 сентября, в первый день работы выставки на стратегической сессии «Show must go on: Будущее туризма: тенденции в сфере путешествий» обсудят актуальные тренды развития туризма в эпоху пандемии, влияние антиковидных ограничений на политику регулятора и планы лидеров рынка, а также новые возможности, которые открываются в секторе для внедрения новых технологий и продуктов.

Планируется, что участие в сессии примут министры по туризму зарубежных стран — партнёров «ОТДЫХ Leisure».

Как привлечь в Россию иностранных путешественников, когда границы откроются, обсудят на сессии-практикуме «Борьба за иностранных туристов. Учимся выигрывать».

О территориальном маркетинге и создании ярких брендов эксперты и практики поговорят на сессии «Брендинг регионов 2035». Успешные кейсы по наращиванию турпотока в регионы рассмотрят на стратегической сессии «Серебряное ожерелье России». Инновации и технологические достижения турсекторе будут в центре внимания сессии «Идеи и технологии, которые меняют туризм».

Второй рабочий день выставки будет не менее насыщенным. Каким быть туроператорскому рынку, обсудят на специальной сессии «Новые возможности в туризме и откуда они берутся? Взгляд лидеров рынка».

Изменениям в законодательстве и судебно-претензионной практике по возвратам и переносам туров будет посвящена сессия «Туризм и право: что нужно знать 2021 году». При участии ФАС пройдет сессия «Конкуренция в туризме. Противодействие недобросовестным практикам».

Алгоритмы создания привлекательных туристических маршрутов и локаций в России представят на сессии «Точки роста для путешествий и бизнеса». Стратегию развития индустрии туризма выходного дня при поддержке Фонда «Московский центр урбанистики «Город» обсудят на сессии «100 верст от Москвы: туризм выходного дня — новые возможности развития территорий».

О восстановлении туристических связей и взаимном наращивании турпотоков между РФ и Республикой Молдова поговорят в ходе открытого диалога «Travel&Wine. Молдова — Россия». Информация о том, какие туристические продукты и маршруты предлагает российскому рынку Азербайджан, прозвучит в ходе открытого диалога «Туристические возможности Азербайджана и новые маршруты».

В заключительный день выставки 9 сентября состоится несколько дискуссий, посвящённых маркетингу, продвижению и созданию турпродуктов. Среди мероприятий — сессия «Путешествие в Новый год», серия мастер-классов «Клиентоориентированность в эпоху пандемии» и мастер-класс «Команда управления брендом региона».

/TOURBUS.RU