Новости 27-й Международный форум «Отдых Leisure 2021» начинает работу В этом году в осенней туристической выставке принимают участие два десятка стран и 40 регионов России, а крупнейший стенд представит Египет

Ведущее осеннее мероприятие в мире российского туризма - Международный форум-выставка «ОТДЫХ Leisure 2021» начинает работу сегодня в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр» В 2021 году «ОТДЫХ Leisure» состоится под девизом We Will Rock Tourism. Этот слоган призван поддержать и вдохновить всех участников отрасли, которые продолжают активно работать в эпоху пандемии. В открытых дискуссиях туроператоры и турагенты, руководители национальных и региональных офисов по туризму, эксперты и практики обсудят ключевые события, произошедшие в отрасли за последние полгода. Свои туристические продукты и возможности на площадке «ОТДЫХ Leisure 2021» представят 450 участников. В том числе, в выставочной и деловой программе выставки примет участие 21 зарубежная страна: Азербайджан, Болгария, Беларусь, Испания, Египет, Кипр, Куба, Китай, Таиланд, Тунис, Шри-Ланка, Молдова, Индия, Германия, Италия, Литва, Япония, Перу, Венесуэла, Иордания, Бразилия. Широким будет и представительство российских регионов. Туристический потенциал 2021 продемонстрирует 41 субъект РФ. Это будут регионы Северо-Запада, Урала, Сибири, Центральной России. Яркими дебютантами «ОТДЫХ Leisure» станут Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Красноярский край, Томская, Челябинская, Ростовская и Омская области, Республика Удмуртия. После долгого перерыва в ОТДЫХ Leisure снова участвует Ярославская область. В разы увеличила площадь стенда Астраханская область, которая становится одним из популярных туристических направлений в Южном Федеральном округе. В сравнении с прошлым годом стала больше и площадь стенда Краснодарского края, который будет продвигать отдых в межсезонье. Символично, что именно на площадке ОТДЫХ Leisure 2021 пройдет презентация нового бренда Краснодарского края. В общей сложности участие в мероприятиях выставки примут участие более 70 субъектов Российской Федерации. Возобновление прямых рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх стало поводом для громкого возвращения Египта. Стенд Страны Пирамид будет самым большим на выставке (150 кв.м). Египет готовит большую и интересную программу, ведь именно на «Отдыхе» произойдет перезапуск этого туристического направления на российском рынке. В 2021 году значительно расширился пул партнёров ОТДЫХ Leisure. Страна-партнёр — Египет, Регион-партнёр — Нижегородская область, Город-партнёр — Санкт-Петербург. Москва — партнёр деловой программы ОТДЫХ Leisure. Официальные партнёры — Алтайский Край и Республика Хакасия. Официальный туроператор — компания «Академсервис». Генеральным партнером международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2021» выступает ПАО «Сбербанк» Официальное открытие международного форума-выставки ОТДЫХ Leisure 2021 состоится сегодня в 11:00 на «Тревел Арене» .Участие в торжественной церемонии примут первые лица туризма Египта, Кубы, Шри-Ланки, руководители отраслевых министерств и департаментов регионов России. В рамках деловой программы ОТДЫХ Leisure запланировано более 30 мероприятий, в которых выступят свыше 160 спикеров. Так, 7 сентября, в первый день работы выставки на стратегической сессии «Show must go on: Будущее туризма: тенденции в сфере путешествий» обсудят актуальные тренды развития туризма в эпоху пандемии, влияние антиковидных ограничений на политику регулятора и планы лидеров рынка, а также новые возможности, которые открываются в секторе для внедрения новых технологий и продуктов. Планируется, что участие в сессии примут министры по туризму зарубежных стран — партнёров «ОТДЫХ Leisure». Как привлечь в Россию иностранных путешественников, когда границы откроются, обсудят на сессии-практикуме «Борьба за иностранных туристов. Учимся выигрывать». О территориальном маркетинге и создании ярких брендов эксперты и практики поговорят на сессии «Брендинг регионов 2035». Успешные кейсы по наращиванию турпотока в регионы рассмотрят на стратегической сессии «Серебряное ожерелье России». Инновации и технологические достижения турсекторе будут в центре внимания сессии «Идеи и технологии, которые меняют туризм». Второй рабочий день выставки будет не менее насыщенным. Каким быть туроператорскому рынку, обсудят на специальной сессии «Новые возможности в туризме и откуда они берутся? Взгляд лидеров рынка». Изменениям в законодательстве и судебно-претензионной практике по возвратам и переносам туров будет посвящена сессия «Туризм и право: что нужно знать 2021 году». При участии ФАС пройдет сессия «Конкуренция в туризме. Противодействие недобросовестным практикам». Алгоритмы создания привлекательных туристических маршрутов и локаций в России представят на сессии «Точки роста для путешествий и бизнеса». Стратегию развития индустрии туризма выходного дня при поддержке Фонда «Московский центр урбанистики «Город» обсудят на сессии «100 верст от Москвы: туризм выходного дня — новые возможности развития территорий». О восстановлении туристических связей и взаимном наращивании турпотоков между РФ и Республикой Молдова поговорят в ходе открытого диалога «Travel&Wine. Молдова — Россия». Информация о том, какие туристические продукты и маршруты предлагает российскому рынку Азербайджан, прозвучит в ходе открытого диалога «Туристические возможности Азербайджана и новые маршруты». В заключительный день выставки 9 сентября состоится несколько дискуссий, посвящённых маркетингу, продвижению и созданию турпродуктов. Среди мероприятий — сессия «Путешествие в Новый год», серия мастер-классов «Клиентоориентированность в эпоху пандемии» и мастер-класс «Команда управления брендом региона». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка