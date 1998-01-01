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Куба в ноябре планирует отменить ПЦР-тесты при въезде в страну и разрешить экскурсии

Власти острова Свободы сообщили о грядущем смягчении антикоронавирусных правил для иностранных туристов

Власти Кубы объявили о смягчении условий въезда зарубежных путешественников с 15 ноября 2021 года. С учетом вакцинации местного населения (в ноябре иммунизацию должны пройти более 90% жителей страны), протоколы въезда для иностранцев станут более гибкими, - сообщает Ассоциация туроператоров России.

Так, планируется отменить требование о двойном ПЦР-тестировании на COVID-19. Напомним, сейчас российские туристы обязаны предъявлять негативный результат ПЦР-теста на ковид до посадки в самолет, вылетающий на Кубу, и проходить обязательный бесплатный ПЦР-тест по прибытию в страну.

Теперь санитарные протоколы будут сводиться, прежде всего, к выявлению симптомов COVID-19 у путешественников, в частности, путем термометрии. Диагностические тесты на коронавирус по прибытии будут выборочными.

Также будут приниматься зарубежные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Впрочем, вакцинацию какими именно препаратами намерены признать кубинские власти, пока официально не объявлено. Советник по туризму Посольства Кубы Хуан Карлос Эскалона отметил, что с большой долей вероятности Куба будет принимать россиян, привитых «Спутником V».

Более того, Куба предложит российским туристам специальные условия въезда. Какими будут протоколы для российского рынка, который лидирует по количеству туристических прибытий на Кубу, станет известно позднее.

По данным кубинской стороны, по состоянию на начало сентября Кубу уже посетило более 100 тыс.российских туристов. Из них при диагностических процедурах в аэропорту Кайо-Коко было выявлено 436 случаев COVID-19, в аэропорту Варадеро – всего 52 случая COVID-19.

По прогнозам туристических властей Кубы, российский рынок по итогам 2021 года может, как минимум, повторить успех допандемийного 2019 года (178 тыс. туристов) или превзойти этот результат.

«Мы заинтересованы в открытии прямых рейсов на кубинские курорты не только из Москвы, но и из других городов России. Провозные емкости у российских авиакомпаний и туроператоров для этого есть», - отметил г-н Эскалона.

Напомним, сейчас российским туристам доступны на вылетах из Москвы два кубинских направления: Варадеро и Кайо-Коко.

В планах кубинских властей постепенное открытие внутреннего туризма в соответствии с эпидемиологическими показателями отдельных провинций, что означает отмену ограничений на перемещение по территории Кубы. Таким образом можно рассчитывать на то, что с 15 ноября экскурсии по Кубе, в том числе в Гавану, для туристов возобновятся, сообщает АТОР.

/TOURBUS.RU