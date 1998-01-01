«Каменные сокровища Польши» найдутся в сети

С 1 по 30 сентября 2021 года Польская туристическая организация запустила новый проект-путешествие «Каменные сокровища Польши», посвященный замкам и дворцам, который продлится 43200 минут в официальном аккаунте @poland_travel_ru в популярной сети «Вконтакте». В проекте смогут принять участие жители России, Беларуси и Казахстана.

Польша многим известна и любима своими живописными городками, уникальными памятниками и разнообразной природой. Цель проекта – повысить туристическую привлекательность страны, рассказав путешественникам о многовековых очевидцах исторических событий – замках и дворцах. Польша богата поражающими воображение каменными сокровищами: средневековые крепости, замки крестоносцев, резиденции могущественных правителей, королевские замки и роскошные дворцы, создаваемые по лучшим европейским образцам.

Многие монументальные объекты окружены прекрасными садами и парками в английском, французском, модернистском и других стилях. Внутри бесценных памятников архитектуры впечатляющие интерьеры и необыкновенной красоты коллекции мебели, картин и скульптур. В наше время некоторые памятники старины функционируют как первоклассные отели и спа-центры, которые придутся по душе даже самым искушенным путешественникам.

Во многих замках и дворцах проходят меропиятия не только в просторных бальных залах, но и под открытом небом, также в них работают музеи, образовательные центры, театры и рестораны.

Проект «Каменные сокровища Польши» состоит из специальных статей о некоторых уникальных «архитектурных драгоценностях», таких как: жемчужина «пути Орлиных Гнёзд» – Огродзенец, который принял участие в съемках сериала «Ведьмак» компании Netflix; поражающем воображение замке Тевтонского ордена в Мальборке; шедевре эпохи барокко Вилянувском дворце; огромнейшем дворцово-парковом комплексе Лазенки Королевские и многих других не менее известных объектах, помнящих и хранящих многовековую историю, даже ту, которая не сохранилась в печатных источниках.

Участники проекта оценят статьи с прикладной информацией, благодаря которой, можно будет узнать, например, об отличительных особенностях построек, интересных фактах и легендах, на каком туристическом маршруте можно встретить ту или иную крепость, какие мероприятия проходят на территории впечатляющих замков и дворцов.

Это поможет путешественникам разработать интересные маршруты своих будущих поездок и посетить как можно больше удивительных достопримечательностей: музеи, в которых можно узнать интересные факты из истории страны, дворцы и замки – познакомят с архитектурой и погрузят в атмосферу рыцарских боев и увлекательных приключений.

Не обойдется и без интерактива с призами. Все участники проекта смогут проверить свои знания в тематическом квизе про замки и дворцы Польши, состоящий из 15 вопросов с вариантами ответов. Ответы на все вопросы найдутся в вышеупомянутых статьях проекта. Квиз будет опубликован в аккаунте @poland_travel_ru во "Вконтакте".

4 октября состоится розыгрыш призов среди тех, кто ответил правильно на все вопросы квиза. Генератором случайных чисел будут выбраны три победителя. За первое место участник получит Главный приз – набор чемоданов для будущих поездок в Польшу, за второе место – многофункциональный рюкзак, который пригодится не только в путешествиях, но и в повседневной жизни; а за третье место – сумку для поездок на природу и длительных прогулок.

Стать претендентом на розыгрыш ценных призов смогут только подписчики официальной страницы Польской туристической организации @poland_travel_ru на сайте vk.com.