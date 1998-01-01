Москвичи смогут побывать на Экспо-2020, не покидая столицу

Дни культуры и туризма ОАЭ проходят на этой неделе на площадках ВДНХ и «Афимолла»

С 3 по 12 сентября посольство ОАЭ в Москве при поддержке Всемирной выставки «Экспо-2020», которая начнется в Дубае уже 1-го октября, проводит Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов. За эти дни москвичи и гости столицы смогут посетить яркие развлекательные мероприятия, с разных сторон раскрывающие богатое культурное наследие ОАЭ.

Так, на ВДНХ расположится красочный стенд «Экспо-2020», который будет работать всю неделю ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Каждый день на территории площадки будут выступать национальные танцевальные коллективы, а гости смогут принять участие в увлекательном флешмобе, и попробовать традиционные для Эмиратов ремесла – например, роспись хной и познакомиться с туристическими возможностями страны.

Еще один стенд мероприятия встретит посетителей в популярном торгово-развлекательном комплексе Москвы «Афимолл Сити». Здесь, начиная с 10 утра, также можно будет увидеть выступления фольклорных танцоров и попробовать традиционные развлечения.

Кроме того, всю неделю на Останкинской башне москвичи и гости столицы смогут наблюдать официальный логотип «Экспо-2020» и даты ее проведения – с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 года.

По слова посла Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации д-ра Мухаммеда Ахмеда Аль Джабера, «между Россией и ОАЭ существует давняя дружба, которую удается поддерживать и укреплять с двух сторон».

По словам дипломата, «Культура является одним из самых эффективных инструментов взаимодействия, и знакомство с ней – это, пожалуй, лучший способ узнать больше о стране. Именно поэтому мы решили организовать Дни культуры в Москве и представить местным жителям и гостям столицы наше богатое наследие в этот особенный год, когда мы отмечаем 50-летие ОАЭ.

Национальные танцы, традиционные развлечения, красочные выступления – я надеюсь, что все это, а также присущее нам гостеприимство, сделают эту инициативу действительно запоминающейся».

/TOURBUS.RU