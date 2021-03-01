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Израиль начинает принимать организованные группы туристов, привитых от коронавируса

Въезд будет разрешен туристам с прививками, одобренными в Израиле и Евросоюзе

Привитые от коронавируса туристы с 19 сентября смогут посетить Израиль в составе организованных тургрупп, сообщает Минтуризма страны, на которое ссылается «Интерфакс».

"Необходимо, чтобы туристы были вакцинированы тремя дозами вакцины (так делают в Израиле) или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев", — говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, въезд разрешен организованным туристам из стран, входящих в "зеленый", "желтый" и "оранжевый" списки по уровню распространения коронавируса. Россия с недавних пор входит в "оранжевый" список санитарно-эпидемиологической безопасности. В одной тургруппе может быть от 5 до 30 человек.

Между тем АТОР сообщает что, как пояснили в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, Израиль откроется для организованных туристов, привитых вакцинами, одобренными в Израиле и Евросоюзе. Российского «Спутник V», как и других российских препаратов, в этих списках нет.

Таким образом, пока российские туристы, вне зависимости от прививочного статуса, пока не могут посещать Израиль, хотя РФ и отнесена к «оранжевой» группе стран, - отмечает АТОР.

Для въезда в Израиль потребуется предъявить сертификат вакцинации и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда. По прибытии в страну всем нужно пройти обязательное экспресс-тестирование на антиген коронавируса, в противном случае придется соблюдать карантин.

Индивидуальные путешественники смогут въехать в Израиль, только чтобы навестить родственников.

С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных туристов, с мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных тургрупп с прививкой из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, однако в середине августа туристические поездки были приостановлены из-за роста заболеваемости COVID-19.

Ранее минувшим летом министр туризма Израиля Константин Развозов отмечал, что его министерство совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает упрощенную процедуру прибытия путешественников из стран, эпидемиологическая ситуация в которых не вызывает опасений. Среди желающих провести отпуск за границей, большинство вакцинированы, и надо найти способ, они смогли сюда приезжать, предъявив ПЦР-тест и сертификат о вакцинации".

По словам г-на Развозова, российское направление остается одним из приоритетных для Израиля, «потому что до начала пандемии туристы из России составляли значительную часть наших гостей».

/TOURBUS.