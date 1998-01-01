В Коломне создают «экономику впечатлений»

При поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области 4 сентября в Коломне состоялся Девятый международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Вот уже несколько лет благодаря этому событию, подмосковный город входит в ТОП-3 лучших направлений выходного дня в сентябре и привлекает большое количество туристов, - сообщает наш специальный корреспондент.

В этом году фестиваль приурочен к двум датам: 200 лет со дня рождения Достоевского и десятилетие музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», рассказывающего о повседневности 60-х.

Говоря о фестивале, директор и куратор фестиваля Екатерина Ойнас отметила, что в настоящее время Коломна успешно развивает «экономику впечатлений», привлекая туристов за счет интересных локаций и фестивалей.

«В этом году главная тема фестиваля звучит как «Фантастическое. О чем мы мечтаем?». И это не случайно, - отмечает она. - Федор Михайлович придавал большое значение всему фантастическому, более того, это слово именно он ввел в повседневный обиход того времени. Мы пригласили около 100 творческих участников – это писатели, издатели, художники, музыканты, актеры».

Выступления прошли на 15 площадках с программами для взрослых, детей, подростков и молодежи. За один фестивальный день состоялось больше 80 событий. Территорией фестиваля стали живописные городские скверы в исторической части города, в местах, притягательных для горожан и туристов.

/TOURBUS.RU