Тироль ждет этой зимой 50 тысяч российских туристов

Представители австрийского турофиса и региона Тироль рассказали о подготовке к зимнему сезону и перспективе возвращения в Альпы наших туристов

В конце минувшей недели в столичном московском ресторане Selfie состоялась встреча Австрийского представительства по туризму с российскими туроператорами и журналистами. Спикеры поделились последними актуальными новостями по правилам въезда в страну и функционированию инфраструктуры, а также обсудили дальнейшие планы по развитию туризма между нашими странами.

По словам главы Австрийского представительства по туризму Геральда Бёма, пока что "Спутник- V” не признан а Австрии, но он уверен,что это случится в самое ближайшее время.

Говоря о перспективах развития российского туризма в Австрию в условиях нестабильной ситуации на туррынке, глава представительства добавляет, что в Австрии уже открыты магазины, музеи, объекты культуры и досуга.

«Конечно, - отмечает он, - посещение возможно лишь при соблюдении строгих мер безопасности. Для прохода во многие общественные пространства, в том числе в отели, рестораны, театры, - надо предъявлять либо отрицательный тест на COVID, либо подтверждение о вакцинации или перенесённой инфекции. Необходимо ношение масок в общественных местах и соблюдение правил социальной дистанции и гигиены».

Как продолжил глава австрийского турофиса, «Все мы с нетерпением ждем открытия границ и возвращения российских туристов, особенно в преддверии зимнего горнолыжного сезона. Мы всегда занимали лидирующие позиции в сегменте зимнего горнолыжного туризма на российском рынке и уже начинаем готовить к новому сезону излюбленные курорты россиян. Среди них самые популярные - это, конечно, Зёльден и Ишгль.

Так, 25 ноября планируется открытие сезона на Silvretta Arena в Ишгле, а 3 декабря – в Арльберге. Новые горнолыжные подъемники склонов Zugerberg и Madlochbahn ждут туристов на курорте Лех. Новые отели Hotel Motto, Superbude, Zoku Vienna, Dormero HoHo и Almanac Vienna также с нетерпением ждут первых российских постояльцев.

Надо отметить, что более 90% российских туристов, приезжающих в Австрию, посещают три основных региона - Вену, Тироль и Зальцбург. Но мы сегодня можем говорить и о росте интереса российских туристов к неизведанным еще австрийским регионам».

О планах по привлечению туристов в Тироль рассказал присутствующим менеджер по работе с российским рынком Совета по туризму Тироля Флориан Кар.

«Безусловно, сейчас трудно строить планы и делать какие - то прогнозы, - признался он. - Все зависит от того, пойдет ли на спад пандемия, как будет проходить вакцинация, откроют ли границы в ближайшее время. Но мы - оптимисты и рассчитываем на 50 тыс. прибытий российских туристов этой зимой».

«В постпандемический период такие темы, как здоровье и экология приобрели особое значение. Первозданная природа Тироля, его природные ландшафты, чистый горный воздух, - дают в этом плане прекрасные возможности для экологичного отдыха.

У Тироля много и других преимуществ по сравнению с конкурентами – поэтому мы уверены, что когда российский и австрийский турбизнес пройдет через этот трудный период, - мы снова встретимся, как только откроются границы», - заключил г-н Кар.

После официальной части вечера началась австрийская викторина на знание страны и розыгрыш ценных призов. Самой эрудированной в этот раз стала менеджер туркомпании «Манифик» Екатерина Шевелева.

/TOURBUS.RU