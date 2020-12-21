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Для россиян, возвращающихся из Великобритании, отменен двухнедельный карантин

Постановление об обязательной изоляции было введено в декабре прошлого года на фоне распространения "британского" штамма корнавируса

Для приезжающих в Россию из Великобритании с 4 сентября отменяется обязательная двухнедельная изоляция, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Признать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19", — говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление об обязательной двухнедельной изоляции по месту жительства или пребывания для приезжающих в РФ из Великобритании и Северной Ирландии было издано в конце декабря 2020 года на фоне рисков распространения "британского" штамма корнавируса.

Тогда же в декабре оперштабом по предупреждению завоза и распространении новой коронавирусной инфекции на территории России было принято решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией.

Напомним, что со 2 июня регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией было возобновлено по маршруту Москва-Лондон три раза в неделю на взаимной основе.

Между тем, еще с конца июня законодательные ограничения, введенные ранее британским правительством из-за пандемии COVID-19 прекратили действовать. С этого срока британцы больше не должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, могут пить пиво у барной стойки, посещать ночные клубы и собираться большими компаниями в закрытых помещениях и на улицах.

Кроме того, полностью вакцинированным британцам не нужно облюдать карантин после въезда в королевство из полутора сотен стран, включая Россию.

При этом граждане РФ, даже привитые иностранными препаратами, обязаны оставаться на 10-дневной изоляции после въезда в Великобританию.

На сегодня в Великобритании полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 77% граждан старше 18 лет. Первую прививку сделали около 89%.

/TOURBUS.RU