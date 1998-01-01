Российские туристы поставили рекорд по посещению Дубая

Как рассказал генеральный директор Корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая Иссам Казим на вчерашнем круглом столе с журналистами, организованным совместно с представительством Всемирной выставки «ЭКСПО-2020», с момента открытия страны для туризма в мае российские туристы уже вышли на первое место по числу прибытий в Дубай среди иностранцев.

Так в мае Дубай посетили 40,8 тыс. российских туристов, в июне – более 25 тыс. И это уже превысило показатели этого же периода допандемийного, 2019 года. Большие планы на российских туристов и на предстоящую отложенную на год выставку «Экспо-2020», который откроется меньше, чем через месяц, - 1 октября 2021 года, и продлится до 31 марта 2022.

«Экспо-2020»- это глобальное событие, на котором соберутся более 200 участников, включая делегации из 191 страны, - отметил г-н Иссам Казим, - Вместе с глобальными организациями, представителями бизнеса, образовательными учреждениями, они проведут 182 ярких, интеллектуально насыщенных и наполненных эмоциями дня.

Надо добавить, что это первая Всемирная выставка, проходящая в регионе MEASA (Ближний Восток, Африка и Южная Азия), а принимает ее город будущего в год 50-летнего юбилея ОАЭ. Так что тема «Экспо-2020» – «Объединяя умы, создаем будущее» - не случайна. Она отражает веру в то, что инновации и прогресс – это результат сотрудничества людей на благо мира».

Территория выставки разделена на тематические зоны, в каждой из которых находятся экспозиции c инновациями, художественными инсталляциями, парками и садами под открытым небом. Сердцем «Экспо-2020» и центральной точкой праздничной программы выставки – станет культовая площадь Аль-Васл (Аl Wasl Plaza), что в переводе означает «объединяющее место».

«Мы уверены, что теперь она станет нашей «Эйфелевой башней», - центром притяжения туристов со всего мира, - добавила Вице-президент по маркетинговой стратегии и продажам «Экспо-2020» Суматхи Раманатан. – На сегодняшний день -венчающий ее купол со стальным каркасом является одной из крупнейших в мире иммерсивных панорамных проекционных поверхностей и не имеет аналогов».

Каждый павильон выставки, по ее мнению, заслуживает отдельного рассказа. Так, лейтмотивом российского павильона (на фото) станут искусство, культура, историческое наследие и наука. «Окутанный разноцветными нитями, российский павильон создает иллюзию непрерывного движения, - комментирует г-жа Суматхи, - Это бесконечное, но мягкое движение олицетворяет гармоничное и единое сосуществование многоликой и многонациональной России».

На встрече было отмечено, что «Экспо-2020» безусловно станет важным драйвером развития туристического сектора и выступит в роли бизнес-инкубатора для инновационных компаний и предпринимателей. Более того, более 80 % инфраструктуры «Экспо-2020» продолжит свое существование, сформировав «город будущего» под названием Дистрикт-2020.

Суматхи Раманатан также озвучила цену билетов на «Экспо-2020». Так, для детей и подростков до 18 лет, а также пенсионеров вход будет бесплатным. В для остальных входной билет на весь день будет стоить лишь 26 долларов.

/TOURBUS.RU