Новости На Сахалин впервые полетят зимние чартеры Губернатор Сахалина, глава Ростуризма и гендиректор «TUI Россия» рассказали о планах по организации горнолыжных чартеров на дальневосточный остров

Губернатор островной области Валерий Лимаренко, глава Ростуризма Зарина Догузова и глава компании TUI Россия Тарас Демура подписали в рамках Восточного экономического форума соглашение об организации на Сахалин зимней чартерной программы, которая стартует в конце декабря этого года, - сообщает наш специальный корреспондент. Говоря о сотрудничестве с партнерами, Валерий Лимаренко констатировал, что «летняя чартерная программа позволила сделать поездки на Сахалин более доступными», а возможностью побывать на острове воспользовались более трех тыс. человек. «Запуск зимней программы позволит гостям увидеть абсолютно другой Сахалин». – уверен он. При этом, в связи с постоянным ростом турпотока, власти острова стараются создать условия для его дальнейшего наращивания, развивая инфраструктуру. К 2022 году, в частности, заработает современный терминал в аэропорту Южно-Сахалинска, который обеспечит возможность в разы увеличить пропускную способность воздушных ворот региона. По словам г-на Лимаренко, благодаря федеральным мерам поддержки у Сахалина и Курил «есть большие шансы стать туристической Меккой на Дальнем Востоке», поскольку «туризм может стать мощным драйвером развития нашей экономики». «Каждый гость оставляет деньги не только турфирме и авиакомпании, но и местным гостиницам, ресторанам, магазинам и туроператорам. – считает он. - Развитие туризма означает и развитие индустрии гостеприимства в целом, а также создание новых рабочих мест в сфере услуг и дополнительные поступления в областной бюджет». В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что сейчас создаются все условия для того, чтобы жителям России было удобно открывать для себя разные направления для отдыха в стране. «Для этого при поддержке правительства страны Ростуризм запустил субсидию, которая позволит туроператорам формировать новые предложения по доступной цене. – констатировала она. - Чартерами на Сахалин мы открыли летний сезон: программа пользовалась популярностью и получила высокую оценку туристов». По ее мнению, остров вполне способен привлекать гостей и зимой, поскольку «потенциал региона и современная инфраструктура горнолыжного курорта «Горный воздух» позволяют развивать туризм в регионе круглый год». При этом участники организации зимней полетной программы на Сахалин не скрывают, что именно крупнейший на Дальнем Востоке спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», расположенный фактически в черте города, станет своего рода локомотивом проекта. Что касается деталей, то, по словам генерального директора TUI Россия Тараса Демуры, «на Сахалине туристов ждет много ярких впечатлений, а любители горных лыж по достоинству оценят трассы курорта «Горный воздух», которые признаны одними из лучших в России». Однако туры рассчитаны не только на «катальщиков»: гостям будут предложены и экскурсии (в т. ч. на застывшие водопады), и возможность отправиться на подледную рыбалку, и гастрономические изыски, которыми славен Сахалин. Как и летом, туроператор подготовит программы в трех вариантах («Лайт», «Стандарт» и «Макси»), а стоимость туров на 7 ночей, включающая перелет, проживание, трансфер и экскурсии по программе будет начинаться от 40 тыс. рублей на человека. /TOURBUS.RU

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