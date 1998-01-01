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03 сентября
Несмотря на пандемию, Radisson открывает 250 новых отелей
Radisson Hotel Group представила обновленный план развития бизнеса, включающий и новые российские проекты
В ходе Международного гостиничного инвестфорума (IHIF 2021) Федерико Х. Гонсалес, президент и CEO Radisson Hotel Group, представил информацию о плане активного роста группы. Он основан на инвестициях в размере 250 миллионов евро в активы и бренды, а также на амбициозном плане развития в регионах EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка), Азиатско-Тихоокеанском и в Китае. Компания также поделилась успехами в развитии бизнеса — подписании соглашений об открытии более 250 отелей с начала пандемии.
Так, в регионе EMEA Radisson Hotel Group объявила о строительстве более ста отелей на таких ключевых рынках, как Великобритания, Италия, регион DACH (немецкоговорящие страны), Северная Африка и Саудовская Аравия. Сегодня портфель Radisson Hotel Group насчитывает более 1600 отелей по всему миру в 120 странах.
В 2018 произошло изменение структуры портфолио брендов, объединенных под зонтичным брендом Radisson Hotels. С тех пор количество эксклюзивных отелей Radisson Collection выросло до более чем 40 гостиниц в Париже, Лондоне, Милане, Венеции, Севилье, Касабланке, Москве, Бодруме и Шанхае.
В конце этого года Radisson Collection также появится в Бeрлине после масштабной трансформации знаменитого Radisson Blu Hotel, Berlin. Бренд Radisson Blu укрепил свои позиции в качестве крупнейшего бренда высшей ценовой категории в Европе и насчитывает более 410 отелей.
Значительно расширился и бренд Radisson: 35 новых отелей, включая четыре в России, присоединились к общему портфолио бренда в 290 отелей, а Radisson RED вырос до 66 отелей по всему миру. Также значительно расширил свое глобальное присутствие Radisson Individuals, который был запущен в IV квартале 2020 года, — до 20 объектов по всему миру.
Radisson Hotel Group также укрепила свои позиции в сфере апартаментов с обслуживанием и на курортах, где группа намерена удвоить свой портфель в ближайшие пять лет.
У Radisson Hotel Group сохраняется амбициозная стратегия роста, цель которой — к 2025 году иметь 115 тыс. номеров на рынке в регионе EMEA. В Азиатско-Тихоокеанском регионе группа планирует реализовать план экспоненциального роста с приоритетом на китайский рынок, где в течение следующих пяти лет Radisson Hotel Group совместно с компанией Jing Jiang планирует увеличить портфолио до одной тысячи действующих и строящихся отелей.
Федерико Х. Гонсалес, президент и CEO Radisson Hotel Group, отметил: "Мы сохраняем осторожный оптимизм в отношении полного восстановления экономики в 2022 году, поскольку правительства стран принимают положительные решения для устойчивого возобновления путешествий.
Глубокая трансформация бизнеса, которую мы начали еще до пандемии с помощью нашего пятилетнего плана развития, позволяет нам быть готовыми к оживлению отрасли, мы продолжаем реагировать на новые требования рынка и значительно расти в Азиатско-Тихоокеанском и регионе EMEA".
/TOURBUS.RU
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