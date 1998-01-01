Новые антикоронавирусные ограничения в Турции туристов не коснутся

Иностранные граждане, прибывающие в Турцию с целью туризма, не подпадают под новые ограничения, вводимые в стране с 6 сентября, говорится в сообщении посольства Турции в РФ.

Как мы сообщали ранее, Турция с 6 сентября вводит новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Среди них — требование о справках о ПЦР-тестах для невакцинированных пассажиров при поездках на междугородних автобусах, поездах и других видах общественного транспорта, а также полетах на самолетах внутри страны. Аналогичные требования вводятся при посещении концертов, кинотеатров и театров.

"Иностранцы, которые прибывают на территорию Турецкой Республики с туристическими целями, под действие этих правил не подпадают", — говорится в сообщении посольства. Отметим, что ранее сообщалось, что ранее для доказательства такого статуса в случае проверки туристам рекомендовано было при себе авиабилеты и ваучер на размещение в гостинице.

При этом иностранцы-резиденты, имеющие вид на жительство на территории Турецкой Республики, должны соблюдать новые ограничения.

Разъяснение посольства Турции является своевременным, отмечают туроператоры, чье мнение публикует Ассоциация туроператоров. Длительное время сохранявшаяся неясность в трактовках циркуляра МВД от 20 августа ранее привела к замедлению бронирований экскурсионных туров в Турцию, так как авиакомпании стали информировать своих партнеров и прямых клиентов о необходимости наличия ПЦР-теста для невакцинированных, а принимающие компании уже были готовы предлагать туристам экспресс-тесты для перелетов в Каппадокию.

После официальных разъяснений посольства, подчеркивают представители туроператорских компаний, проблема устранена, и невакцинированные туристы из России могут бронировать экскурсионные туры и экскурсии с внутренним перелетом по Турции на тех же условиях, что и ранее (то есть без необходимости предъявления отрицательного ПЦР-теста или каких-либо справок).

Отметим, что, по информации СМИ, в Турции в последние дни регистрируется в среднем около 20 тыс. случаев заражения коронавирусом в день.

/TOURBUS.RU