Новости Россия увеличивает число регулярных рейсов в ОАЭ, Германию и Финляндию Одновременно еще на месяц продлевается запрет на полеты в Танзанию

Число регулярных авиарейсов из РФ в Объединенные Арабские Эмираты, Финляндию и Германию будет увеличено с 10 сентября, сообщает пресс-служба Росавиации. В частности, на маршруте Санкт-Петербург — Дубай количество еженедельных рейсов увеличится с 1 до 7. В Хельсинки из Санкт-Петербурга частота рейсов вырастет с 7 до 14 в неделю. Кроме того, также авиакомпании смогут начать полеты два рейса в неделю по маршруту Калининград — Берлин. Как отметили в Росавиации, полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями. Кроме того, оперативным штабом по борьбе с коронавирусом принято решение с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября включительно действующие ограничения по авиасообщению. Напомним, что сейчас из трех стран, в которые увеличено число рейсов, наших туристов принимают только два эмирата ОАЭ. Прибывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай и Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Распечатанный документ с оригинальной печатью предоставляется во время регистрации на рейс. Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени не подлежат тестированию. Также требуется полис медицинского страхования, покрывающий лечение от коронавируса и обсервацию на территории ОАЭ в случае положительного ПЦР-теста и заполненная "Декларация о состоянии здоровья" с отметкой об отсутствии симптомов заболевания. Эту форму следует заранее распечатать и заполнить перед регистрацией на рейс. По прилету туристы должны сдать еще один ПЦР-тест и установить на мобильный телефон приложение DXB Smart App или Pure Health App. Тест бесплатный, но покидать номер гостиницы будет запрещено до получения результатов, которые появятся в приложении. Для въезда в Абу-Даби россиянам, помимо ПЦР-тестов, нужно соблюдать десятидневный карантин. Что касается Германии, то с 7 июля прибывающие из России могут не отправляться на обязательный двухнедельный карантин. Прибывающим из России теперь достаточно сделать ПЦР-тест, и, если он будет отрицательным, нахождение на карантине можно будет сократить. Тест необходимо делать на пятый день после прибытия. Если человек ранее поставил одну из зарегистрированных на территории Евросоюза вакцин или же перенес коронавирус в прошлом, то на карантин ему вообще не надо отправляться. При этом турвизы в Германию пока что не выдаются. В Финляндию сейчас въехать могут лишь некоторые избранные россияне, в числе которых хозяева финской недвижимости, родственники граждан Финляндии, а также редкие обладатели вида на жительство, студенты, отдельные категории работающих по найму и т. д. «На финском направлении, увы, никаких хороших новостей ожидать не приходится, - заявила нам ранее менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – До тех пор, пока страна либо в одностороннем порядке, либо в составе ЕС не признает хотя бы «Спутник V», о возрождении массового туризма из России в Финляндию не может быть и речи. А следовательно, по обе стороны границы по-прежнему будут едва сводить концы с концами десятки турфирм, отелей или СПА-центров». /TOURBUS.RU

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