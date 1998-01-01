В Анапе снят запрет на купание

Роспотребнадзор проверил качество воды в Анапе, запрет на купание снят, сообщает сегодня оперативный штаб Кубани.

"Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море. По результатам проведенной экспертизы, они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг состояния морской воды и пляжных территорий будет проводиться на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю выявило несоответствие воды акватории Черного моря в рекреационных зонах Анапы и Новороссийска гигиеническим нормативам, был введен временный запрет на купание.

Эксперты при этом сообщали, что в отелях туристов уведомляли о невозможности купания. «Запрет есть, но пока он не сильно беспокоит клиентов: у нас 90% туристов проживают в отелях, где есть бассейны», – сообщили в «Русском Экспрессе».

Однако отнюдь не все отдыхающие запрет соблюдают, добавляли в «Русском Экспрессе». Этот факт подтверждали и в других туроператорских компаниях.

«Да, пляжи Анапы закрыты. На пляжах стоят щиты, оповещающие о запрете купания и заграждения. Однако туристы просто перелезают через них и купаются. Никаких мер к ним никто не применяет. В отелях рассказывают, что после такого купания многие туристы в последние дни болеют кишечными расстройствами. Говорят, что стало сильно меньше людей записываться и на экскурсии.

По словам местных работников туротрасли, после шторма и ливней значительную часть содержимого канализационных стоков смыло в море, и именно этим обстоятельством и вызван запрет», – рассказали ранее в «Интуристе».

/TOURBUS.RU